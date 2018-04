Due operai sono morti per il crollo di un muro in un cantiere a Crotone

Crotone - crolla muro : morti Due operai : Due operai sono morti ed uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Crotone. I tre, dipendenti di una ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione della strada che conduce a ...

Crotone - crolla muro di contenimento : morti Due operai su un cantiere. Ferito un terzo dipendente : Sono stati travolti dal crollo di un muro di contenimento durante i lavori di ristrutturazione di una strada. Due i morti, mentre un terzo è rimasto Ferito. Sono tutti operai di una ditta incaricata dei lavori di rifacimento lungo viale Magna Grecia, che da Crotone conduce al sito di Capo Colonna. Le persone decedute sono un italiano ed un cittadino ucraino. I corpi delle vittime sono stati già estratti dalle macerie. Mentre il dipendente della ...

Morti Due operai a Crotone. Travolti dal crollo di un muro di contenimento : Due operai sono Morti e uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Crotone. I tre, dipendenti di una ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione della strada che conduce a Capocolonna, sarebbero stati Travolti dal crollo di un muro di contenimento.Due operai, un italiano e un cittadino ucraino, sono Morti mentre il terzo è rimasto ferito ed è stato portato nell'ospedale di Crotone.

Crolla muro a Crotone : morti Due operai : Un incidente sul lavoro è avvenuto a Crotone: due operai sono morti ed uno è rimasto ferito. Si tratta di dipendenti di una ditta impegnata in lavori di ristrutturazione della strada che conduce a Capocolonna. I tre sarebbero stati travolti dal crollo di un muro di contenimento. L’uomo rimasto ferito è stato trasportato nell’ospedale di Crotone. L'articolo Crolla muro a Crotone: morti due operai sembra essere il primo su Meteo Web.

Crotone - crolla muro : morti Due operai : Due operai sono morti ed uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Crotone. I tre, dipendenti di una ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione della strada che conduce a...

Crotone.Muro schiaccia operai - Due morti : 9.23 E' di due morti ed un ferito il bilancio di un grave incidente sul lavoro verificatosi stamane a Crotone, lungo la via che porta dalla città alla zona archeologica di Capo Colonna. Secondo le prime notizie, il fatto è avvenuto in un cantiere edile dove un muro è crollato investendo alcuni operai.Due di loro sono rimasti schiacciati, morendo sul colpo. Il terzo è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale. Sul posto ...

Treviglio - Due operai morti in azienda : pm a lavoro per avviso di garanzia : La procura di Bergamo sta lavorando in queste ore per ricostruire l'organigramma della Ecb compamy di Treviglio, in cui domenica scorsa sono morti due operai a causa di un'esplosione avvenuta in un ...

Esplode serbatoio di farine a Treviglio Due operai morti nel Bergamasco | : L’esplosione ha interessato un’autoclave per la bollitura e l’essicazione di materiale organico. Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e raffreddamento

Altri Due operai morti sul lavoro. A Treviglio esplode una cisterna per essiccare farine alimentari : Si trasforma in tragedia un intervento straordinario nella Ecb, azienda che produce mangimi per animali domestici. Si indaga per omicidio colposo plurimo -

Livorno - ci sarebbero dieci indagati per morte di Due operai : Si tratterebbe di esponenti dei vertici dell'azienda della quale le vittime erano dipendenti e della società proprietaria dell'area dove è avvenuta la deflagrazione. L'ipotesi di reato omicidio ...

Livorno - dieci indagati per morte di Due operai : Si tratterebbe di esponenti dei vertici dell'azienda della quale le vittime erano dipendenti e della società proprietaria dell'area dove è avvenuta la deflagrazione. L'ipotesi di reato omicidio ...

Esplosione a Livorno - 10 indagati per la morte dei Due operai : Esplosione a Livorno, 10 indagati per la morte dei due operai L’ipotesi di reato è di omicidio colposo plurimo: tra gli indagati ci sarebbero i vertici della Labromare e dei Depositi costieri Neri Continua a leggere

Esplode serbatoio di farine nella Bergamasca : Due operai morti - isolata la zona per CO2 : Esplode serbatoio di farine nella Bergamasca: due operai morti, isolata la zona per CO2 All’interno del plesso possono al momento accedere soltanto ivigili del fuoco per la cospicua presenza di anidride carbonica,mentre la zona e’ interdetta al resto dei soccorritori. La probabile causa sarebbel’esplosione di un’autoclave all’interno di una cisterna perl’essiccazione dei mangimi. Continua a […]

Esplode serbatoio di farine nella Bergamasca : Due operai morti - isolata la zona per CO2 : All'interno del plesso possono al momento accedere soltanto ivigili del fuoco per la cospicua presenza di anidride carbonica,mentre la zona e' interdetta al resto dei soccorritori. La probabile causa sarebbel'esplosione di un'autoclave all'interno di una cisterna perl'essiccazione dei mangimi.