Due morti per un incendio in un pub di Catanzaro | Rogo doloso

Catanzaro - incendio doloso in un pub : i Due morti potrebbero essere gli autori : Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa scoppiata nella notte in un pub di Catanzaro Lido, il “Tonninas”, uno dei locali più frequentati nel quartiere costiero del capoluogo calabrese. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime sarebbero le stesse persone che hanno provocato l’incendio. L’ipotesi è che potesse essere un tentativo di estorsione. Le vittime sono due ragazzi di cui la Squadra mobile di ...

Calabria - crolla muro in un cantiere : Due morti ed un ferito : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Crotone. Si tratta di un brutto incidente sul lavoro che è stato fatale per due operai mentre un terzo è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le pagine dei giornali calabresi oggi si tingono di cronaca nera. Infatti non si tratta dell'unica notizia devastante. Sulle pagine dei giornali di stamane emerge anche un gravissimo ...

Lecce : motociclista travolge migrante in bici - Due morti : In sella alla moto il 46enne salentino Antonio Maniglio, morto sul colpo come Diallo Boubacar, 28 anni, della Guinea.Continua a leggere

