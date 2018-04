Due fratelli in ospedale | lui morto a 16 anni | lei ricoverata ' Avvelenati dall' acqua'

Due fratelli in ospedale a Napoli - 16enne muore - la sorella ricoverata : sospetta meningite fulminante : di Melina Chiapparino Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato ...

Napoli - Due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ...

Esofago 'bruciato' sostituito con lo stomaco : salvi Due fratellini - avevano bevuto soda caustica Foto : Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite, alla Città della Salute di Torino. Per...

Torino - intervento record : stomaco al posto dell'esofago "bruciato" salva Due fratellini : I medici della Città della Salute di Torino hanno salvato due fratellini di 4 e 5 anni rimpiazzando il loro esofago malato con lo stomaco, rimodellato a tubo e spostato all'altezza del collo. Si tratta di un intervento senza precedenti su pazienti così piccoli, compiuto tra fine 2017 e inizio 2018. L'ultimo controllo ha stabilito che i bimbi possono nutrirsi per bocca. I bambini avevano bevuto soda caustica per errore, procurandosi una grave ...

Chirurgia - Torino : Due fratellini ingeriscono soda caustica - salvati con intervento innovativo : Per la prima volta con un intervento innovativo sono stati salvati due fratellini che avevano ingerito soda caustica asportando l’esofago “bruciato” e portando lo stomaco all’altezza del collo al posto dell’esofago stesso, presso la Città della Salute di Torino. M. è una bimba che adesso ha quasi 4 anni, G. è il suo fratellino di 5. Un caldo pomeriggio d’estate entrambi avevano bevuto per errore una sorsata di ...