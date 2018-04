Droga Rave party alla ketamina | arresti in tutta Italia

Concorrente di Sanremo in balia della Droga : 'Sono appena uscito dalla comunità' Video : L'ultimo festival di #Sanremo, edizione 2018, si è svolto al teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio di quest'anno. La competizione musicale ha visto partecipare 20 artisti conosciuti e otto cantanti emergenti. L'edizione è stata vinta da Ermal Meta e Fabrizio Moro, grazie al pezzo Non mi avete fatto niente per la sezione Campioni, mentre tra gli esordienti ha vinto Ultimo con il brano Il ballo delle incertezze. Tra gli artisti che hanno partecipato ...

La ragazza 18enne Drogata e violentata già morta dal giovane conosciuto al party Video : Sta facendo letteralmente il giro del mondo la terribile storia di Alyssa Mae Noceda, una 18enne americana che è stata drogata, stuprata e poi buttata in un bidone della spazzatura gia' morta. Questa vicenda mette ancora in discussione la crudelta' umana, quella di un giovane che ha avuto anche il coraggio di vantarsi di aver avuto un rapporto con lei forse mentre era gia' morta. drogata e violentata gia' morta, la terribile storia di Alyssa Il ...

“La situazione è grave…”. La rivelazione di Francesco Monte a Mattino 5. Il caso Droga all’Isola dei Famosi non si ferma e davanti a Federica Panicucci vengono dette proprio queste parole : “È finita malissimo” : La questione delle canne all’Isola dei Famosi continua a tenere banco. In molti pensavano che le acque si sarebbero chetate e che l’impiccio avrebbe visto la fine, lieta si sperava. Ma invece pare proprio che il velo d’amarezza che si è abbattuto sul reality non abbia fine. Tra Francesco Monte ed Eva Henger è ancora guerra. Entrambi sono ormai ex concorrenti, ma le loro voci continuiamo a sentirle forti e chiare. In ogni ...

Novità sull'omicidio di Pamela Mastropietro - ha assunto Droga prima della morte? Video : Il corpo ritrovato dai carabinieri sembrava essere stato sbranato da qualcuno, in pratica non ricomponibile visivamente perchè squarciato in tanti pezzi. I genitori di #Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa nelle campagne di Pollenza, ora chiedono che sia fatta giustizia, anche lei avrebbe voluto così. Un nuovo indagato Un pusher amico di Oseghale avrebbe fornito della droga a Pamela Mastropietro [Video] prima di morire; Pamela aveva chiesto ...