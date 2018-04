Dragon Trainer 2 | trama e curiosità sul ritorno di Sdentato

tvzap.kataweb

: @MagFra9 @MySweetAudrey @alecerio @CittaCazzate @CuocoFiorellino @kanguchic eccolo Dragon Trainer - ftk33333 : @MagFra9 @MySweetAudrey @alecerio @CittaCazzate @CuocoFiorellino @kanguchic eccolo Dragon Trainer - tako_amhero : Sabato ci sta Dragon Trainer 2 e si piange - SteHellos : Comunque... è proprio bello il cartone di Dragon Trainer ?? #pensieriprofondi ?? -

(Di giovedì 5 aprile 2018) In onda sabato 7 aprile a partire dalle 21.10 su Italia Uno c’è2, il film d’animazione targato DreamWorks diretto da Dean DeBlois, già autore della regia e della sceneggiatura del primo capitolo, risalente al 2010.2, il trailer2, laVichinghi e draghi vivono in armonia e unità nel villaggio di Berk, dove il ventenne Hiccup – cresciuto di cinque anni rispetto agli avvenimenti del primo film – è sempre insieme con il drago, il suo migliore amico. Essendo Hiccup diventato maggiorenne, suo padre Stoick vorrebbe che gli succedesse come capo del villaggio ma il giovane non se la sente ancora. Dopo un incontro/scontro dei protagonisti con un gruppo di cacciatori di draghi guidati da Eret, una nuova battaglia sembra incombere su Berk ma Hiccup è deciso a evitare il conflitto a ogni costo…...