Dopo sette anni Nintendo 3DS supera 24 milioni di console vendute in Giappone

The Originals 5×01 : Sette anni Dopo… (FOTO) : The Originals 5×01 trama e promo | Finalmente ci siamo: la premiere della serie Tv con Joseph Morgan andrà in onda il 18 aprile 2018 sulla The CW. The Originals 5×01 farà compiere ai fan un salto temporale di diversi anni, rispetto alla trama precedente, grazie ad una regia di Marguerite MacIntyre. L’episodio pilota “Where You Left Your Heart” ci rivelerà che cos’è successo ai nostri protagonisti, fra ...

Juventus-Milan : sette anni Dopo - due mondi capovolti : Era un Milan ricco di stelle di livello internazionale come i brasiliani Thiago Silva, Robinho e Pato , il vice campione del mondo Van Bommel e lo stesso gigante svedese arrivato quell'anno dal ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le pagelle del Setterosa. Poche sufficienze per l’Italia Dopo la sconfitta con l’Olanda : L’Europa Cup di Pallanuoto femminile per l’Italia è già finita: il Setterosa è stato eliminato dall’Olanda ai quarti di finale e domani alle ore 17.00 giocherà per il quinto posto con l’Ungheria. Di seguito le pagelle delle azzurre. — ITALIA, 5: i soliti 8′ di black out già visti contro Grecia ed Ungheria nel girone di qualificazione. L’Olanda scappa via nel secondo quarto e le azzurre restano sempre in ...

Cosa sta succedendo in Siria Dopo sette anni di guerra : ... l'offensiva aerea del regime nella regione della Ghouta , ha ucciso circa 500 civili attirando " come avviene ciclicamente per le grandi tragedie delle della guerra Siriana " l'attenzione del mondo ...

Bonificare Fukushima - sette anni Dopo : ... afferma Satoru Toyomoto, direttore per le questioni internazionali dell'Ufficio di risposta agli incidenti nucleari presso il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria. 'In tal senso, ...

“A me me piace ‘a Nutella”. Com’è diventato il Piccolo Lucio. Sette anni fa sbarcava su Youtube con il suo personalissimo inno alla famosa crema di nocciola diventando un ‘idolo’ del web. Ora - Dopo l’oblio - è tornato sui social : Il suo video è stato uno dei più cliccati – e trash – della storia della musica napoletana. Stiamo parlando del ”Piccolo Lucio”, all’anagrafe Lucio Vario, il giovanissimo cantante neomelodico napoletano, noto anche a livello nazionale – al suo attivo infatti vanta alcune ospitate nei programmi televisivi Pomeriggio Cinque e La vita in diretta – diventato famoso grazie al brano, che poi è diventato ...

Sade - una nuova canzone Dopo sette anni di silenzio : ascolta qui 'Flower of the universe' : Una nuova canzone di Sade, dopo sette anni di silenzio. La cantante di origine nigeriana ha pubblicato "Flower of the universe", il pezzo che ha scritto per la colonna sonora del film "A wrinkle in ...

Fukushima sette anni Dopo : radioattività fino a 100 volte superiore alla norma : Lo fa sapere Greenpeace Giappone diffondendo oggi un'analisi relativa alla situazione delle aree contaminate. Alcune di esse hanno mostrato un aumento rispetto all'anno precedente che potrebbe derivare dalla ricontaminazione

Siria - Ong : 'Sette morti e 30 feriti Dopo le bombe sulla Ghouta' : Almeno sette persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite nei raid governativi sulla Ghuta, in Siria, secondo l'Osservatorio per i diritti umani. I bombardamenti aerei e a colpi di ...

Strangolato a Valencia - Dopo sette mesi confessa l’amico : “Sì - l’ho ucciso io” : Strangolato a Valencia, dopo sette mesi confessa l’amico: “Sì, l’ho ucciso io” Eder Guidarelli, 32enne, già in carcere da mesi, ha ammesso tutto dopo un interrogatorio durato 5 ore. Lo scorso 2luglio scorso è partito da Ferrara ed è andato a Valencia per uccidere l’ormai ex amico.Continua a leggere Eder Guidarelli, 32enne, già in carcere […] L'articolo Strangolato a Valencia, dopo sette mesi confessa l’amico: “Sì, l’ho ucciso io” ...

C’era una volta chiude Dopo sette stagioni : Pare proprio che, alla fine, C’era una volta (in inglese Once Upon A Time) chiuderà i battenti al termine della settima stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti e in Italia disponibile su Netflix (ma solo per metà) a partire dal 18 ottobre 2017. Nel finale della sesta stagione tutta la serie è passata attraverso un massiccio reboot che però non ha colpito a sufficienza l’immaginario collettivo nonostante il vigoroso cambio di ...

LIVE Italia-Israele - Europa Cup pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa - serve una larga vittoria Dopo la sconfitta con l’Ungheria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda sfida di Europa Cup della nazionale italiana di pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà Israele. Nessun precedente tra le due Nazionali maggiori, poiché le nostre avversarie non si sono mai qualificate per Europei, Mondiali, o Olimpiadi. dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre dovranno ottenere una larga vittoria per ...

Napoli - la polizia libera i binari : riparte la metropolitana Dopo sette ore di stop : dopo circa sette ore di stop, a causa delle proteste dei lavoratori della ditta di pulizie, la metropolitana Linea 1 ha ripreso la circolazione attorno alle 13,40. Risolutivo l?intervento delle...

Morta Dopo mesi di agonia la 78enne scippata a settembre. Disposta l'autopsia : Per togliere ogni dubbio sulla correlazione tra lo scippo che subì il 26 settembre e la morte sopraggiunta nella giornata di domenica 21 gennaio sarà Disposta un'autopsia. Poi per il 25enne tunisino ...