Dopo la Juve | la Roma | giallorossi ' regolati' dal Barcellona | 4-1

Calcio. Dopo la batosta con il Real Madrid passeggiata in centro a Sanremo per il difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner : La Città dei Fiori è spesso meta dei personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo e non possono mancare i classici 'selfie' del caso. In via Corradi uno scatto con Fabio Gatti, ex calciatore e ...

Juve - rivoluzione Dopo la disfatta contro il Real? Ecco cosa potrebbe cambiare Video : La clamorosa sconfitta della #Juventus in Champions League con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo epica doppietta ha scosso non poco l'ambiente bianconero. I supporters della Juventus, infatti, non hanno risparmiato critiche a Massimiliano Allegri. Nel mirino anche Paulo Dybala espulso per doppia ammonizione e Andrea Barzagli, sicuramente due dei peggiori in campo contro la squadra allenata da Zinedine Zidane. C'è ancora da disputare il ritorno ...

Infortunio Barzagli/ Juventus - difensore ko Dopo il Real Madrid : problema muscolare all'addome : Infortunio Barzagli: il difensore della Juventus ko dopo la partita con il Real Madrid. problema muscolare all'addome per il centrale. Le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:36:00 GMT)

“Lato b da infarto”. Cristiano Ronaldo - poco Dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare una foto hot. Un ‘regalo’ molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...

Juventus in tilt Dopo la sconfitta contro il Barcellona : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui titoli Juventus , che stanno cedendo a Piazza Affari quasi 5 punti percentuali con volumi di scambio sostenuti. Ad ora sono passati di mano circa 6,4 milioni di ...

Champions - la Juventus crolla in borsa Dopo la sconfitta : La Juventus crolla a Piazza Affari dopo lo 0-3 casalingo con il Real Madrid che rende molto difficile un passaggio del turno in Champions League. Il titolo del club bianconero, che dovrà probabilmente rinunciare a cospicui incassi legati alla competizione, perde il 4,83% a 0,63 euro. L'articolo Champions, la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dopo Juve-Real Mediaset porta sul canale 20 serie - film e sport : Per il debutto di 20 hanno proposto Juventus-Real Madrid, in esclusiva free. Prende il nome dal suo posizionamento sul digitale terrestre il nuovo canale Mediaset, ex Rete Capri. «film, serie ed ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Juventus - il Dopo Allegri : la realtà - la pazza idea ed il sogno : Panchina Juventus – La Juventus è concentrata sugli obiettivi stagionali, campionato e Champions League possono regalare grosse emozioni. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione bollente è quella che riguarda la Panchina, Allegri ha confermato la volontà di voler provare l’esperienza all’estero, l’addio potrebbe materializzarsi già al termine della stagione. La Juventus non sta di certo a guardare, tre ...

Juve - Buffon : "I fischi a Khedira? Sento troppo spesso mugugni Dopo un quarto d'ora" : In una serata importante nella corsa verso il settimo scudetto, la nota stonata in casa bianconera sono forse i fischi dello Stadium per Khedira, che poi diventerà decisivo, togliendosi anche qualche ...

Juventus-Milan : sette anni Dopo - due mondi capovolti : Era un Milan ricco di stelle di livello internazionale come i brasiliani Thiago Silva, Robinho e Pato , il vice campione del mondo Van Bommel e lo stesso gigante svedese arrivato quell'anno dal ...

NAZIONALE - GIGI BUFFON/ “Assurdo discutermi Dopo 25 anni in azzurro : sono il portiere della Juve!” : GIGI BUFFON parla dal ritiro dell'Italia e tuona: "Assurdo discutermi dopo 25 anni in azzurro" Ma il numero uno non si sbilancia sul suo futuro in NAZIONALE(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Juventus - Dopo lo Stadium ecco il J Hotel : è il primo albergo di una squadra in Italia : Di prossima apertura una nuova struttura alberghiera, la prima per un'Italiana, adiacente al Training Center e all'Allianz Stadium bianconero, a due passi dalla sede sociale del club. L'esclusivo J ...