Donkey Kong Country | Tropical Freeze per Switch si mostra in un gameplay trailer

Nessun nuovo Donkey Kong Country per Switch in sviluppo : Nella giornata di oggi sono emerse alcune indiscrezioni che volevano un imminente annuncio di un nuovo episodio di Donkey Kong Country per Nintendo Switch in sviluppo.Nello specifico, come riportato anche su Reddit, Nintendo Italia ha condiviso una storia sull'account ufficiale Instagram ed è comparsa un'immagine di Donkey Kong davanti a delle banane, il tutto accompagnato dalla frase "Non c'è due senza tre!" e dall'hashtag #DonkeyKong. In ...

SUPER MARIO/ Da Donkey Kong a icona di Google Maps. Le curiosità sul personaggio della Nintendo : Per festeggiare il mitico personaggio dei giochi Nintendo, Google Maps inserisce la sua icona sull’app. Tante curiosità su un videogioco che ha fatto epoca.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:57:00 GMT)

Un fan ricrea Donkey Kong Country con Unreal Engine : Fan di Donkey Kong, ecco ottime notizie per voi! Come riporta DSOGaming, Igor F ha creato un gioco tributo alla famosissima serie di Nintendo utilizzando Unreal Engine, questo gli ha permesso di dare vita a A Tribute To Donkey Kong.A Tribute To Donkey Kong offre 12 livelli, oltre 200 modelli 3D, 20+ personaggi con oltre 120 animazioni, 1000 nuovi asset, 400 texture, oltre 30 effetti particellari e più di 3000 linee di codice.Questo progetto è ...

Stabilito un nuovo record mondiale per Donkey Kong del 1981 : Venerdì scorso, Robbie Lakeman ha fatto uno streaming per quasi 4 ore con l'obiettivo di battere il suo stesso record, raggiunto lo scorso dicembre su Donkey Kong , con un punteggio di 1 230 100. E a quanto pare ce l'ha fatta, dal momento che ...

Mario + Rabbids : Donkey Kong arriverà con un DLC - il creative director ne parla : In occasione del Nintendo Direct di questo mese Ubisoft ha svelato il nuovo personaggio che verrà introdotto in Mario + Rabbids Kingdom Battle, riporta Nintendoeverything.Si tratta di Donkey Kong e sarà aggiunto tramite DLC.Il creative director Davide Soliani dichiara che le armi di Donkey Kong saranno utilizzate in modo estensivo in combattimento, essere un gorilla inoltre gli offre più opzioni di mobilità.Read more…