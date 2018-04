Donatella Bianchi riparte con «Linea blu» | «Ora vi racconto la mia forma dell' acqua»

Elezioni politiche - Donatella Bianchi - WWF Italia - : 'la politica si dimostra ancora disinteressata all'ambiente - al via una nostra vera e propria campagna apartitica sui social' : " Abbiamo deciso di affidare al lupo, alle energie pulite, all'acqua, al paesaggio, al mare il compito di risvegliare una politica assopita, di richiamare la centralità del tema ambientale, ...

