Don Euro | rinviato a giudizio il vescovo di Massa | “Tentata truffa per favorire l’ex

Clima : Capi di stato chieDono alla Commissione Europea una chiara strategia climatica per trasformare l’Accordo di Parigi in realtà : I Capi di stato europei hanno invitato la Commissione Europea ad avanzare, all’inizio del 2019, una strategia Climatica per il 2050, che sia compatibile con l’Accordo di Parigi, per la riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine in Europa. L’attuale obiettivo dell’Europa di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 si basa sugli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 2°C. Ma ...

Napoli - a 20 anni tra vodka e like : spenDono mille euro per un tavolo : Per molti di loro la vita è un luna park. Serate, feste, fiumi di alcol e discoteche tutto l'anno. E a inserire il gettone che poi mette in moto la giostra sono spesso i genitori. I ragazzi in prima ...

Donna russa partorisce mentre si trova in vacanza in Trentino. Ora dovrà pagare 18 mila euro : Un conto da 18.000 da pagare alla sanità trentina per il parto del loro figlio, nato prematuro mentre erano in vacanza a Moena. Dovrà pagarlo una coppia di turisti russi in vacanza in Trentino a febbraio, perché, come spiegano la tv locale Rttr e il quotidiano online Trento Today, l'assicurazione turistica non copre le spese del parto.Il bimbo sta bene, ma è ancora all'ospedale di Trento dopo il parto prematuro, e ...

Pensioni - Fico : 'Troppe sotto i mille euro - soprattutto Donne' : "Il 70% delle Pensioni erogate dall'Inps è sotto i mille euro. Ancora più significativo e preoccupante è che le Pensioni inferiori ai mille euro sono per l'86% quelle delle donne. Siamo davanti a un ...

Sibari-Sila - viaggio nell’incompiuta da 48 milioni di euro. Un cantiere abbanDonato tra ruggine e ponti mai terminati : A dieci anni dall’inizio dei lavori della Sibari-Sila, un’opera che avrebbe dovuto collegare la montagna e il mare, nella provincia di Cosenza, lo scenario che si apre a chi lo attraversa è desolante. Costellato da lingue di cemento armato, sospese nella vegetazione fitta, e piloni incastonati su ponti ormai arrugginiti. L’incompiuta calabrese oggi è la metafora di un Sud Italia che rovescia i propri figli verso il Nord, ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Nicolae Onica domina tra i 94 kg - Zygimantas e Grela si arrenDono : Il rumeno Nicolae Onica è il nuovo Campione d’Europa della categoria 94 kg. A Bucarest, il padrone di casa ha trionfato con un totale di 381 chilogrammi: il 24enne, dopo aver concluso lo strappo in seconda posizione con un solo chilogrammo da recuperare nei confronti di Zygimantas (172 contro 171), si è letteralmente scatenato nello slancio con un incredibile alzata da 210 kg e ha così demolito la concorrenza. Il lituano Stanulis ...

La tv in Europa è Donna : l'Italiana Elena Lai all'osservatorio europeo audiovisivo : ROMA - Per la seconda volta nella sua storia è una donna a ricoprire la carica di chairwoman dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo , OEA, . l'Italiana Elena Lai ha appena ricevuto la carica, che ...

Migranti - BarDonecchia - irruzione polizia Francia contro Ong/ Caso politico : "Così non si fa la nuova Europa” : Migranti, Bardonecchia, irruzione polizia Francia contro Ong: profugo costretto ad eseguire test delle urine. Intimadazioni a staff Rainbow4Africa. La politica tuona contro Macron.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Irruzione BarDonecchia - Martina : "Così non si fa la nuova Europa" : "I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa". Così scrive su Twitter il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, commentando l'Irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia, in Piemonte. Da quelle montagne partono molti profughi che, attraverso le Alpi, cercano di raggiungere la Francia, spesso poi respinti dalle forze dell'ordine oltreconfine.

PG Nationals Predator : Outplayed e Team Forge si contenDono la vittoria finale ed il posto in Europa : Questo sabato, nell’esclusiva cornice dell’Unicredit Pavilion di Milano (parte del complesso di Porta Nuova), si giocherà la finale della prima edizione dei PG Nationals Predator, il campionato italiano di League of Legends inserito nel circuito delle European Regional League di Riot, che vedrà gli Outplayed ed il Team Forge contendersi non solo la vittoria finale, ma anche un posto nella prossima European Cup (competizione di cui ...

MULTA M5S A CHI CAMBIA CASACCA/ Perché i 100mila euro vanno a Casaleggio e non ai Donatori? : Il Codice etico impone 100mila euro di penale per l'onere sostenuto per l'elezione del parlamentare. E la campagna elettorale? Pagata dai cittadini.

L'86% delle pensioni private per Donne sotto i mille euro : delle quasi 18 milioni le pensioni erogate dall'Inps al nord assegni + 30% che al sud. L'età media sale a 63 anni e mezzo -