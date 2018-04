Domenica 15 aprile niente auto a Bolzano

Bologna : Domenica 8 aprile disinnesco di un ordigno bellico : domenica 8 aprile, a partire dalle ore 9, sono previste a Bologna le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente al Secondo conflitto mondiale tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario, in terreno di proprietà privata del peso di 500 libbre in cattivo stato di conservazione. Il disinnesco avverrà mediante dispolettamento sul luogo del ritrovamento e successivo trasporto nella cava “I Laghi” ...

Trivelle nel mare Adriatico - Domenica 8 aprile otto flash-mob in 5 regioni adriatiche : Pescara - otto eventi in cinque regioni adriatiche domenica 8 aprile per dire no ai progetti di prospezione petrolifera con l'air gun approvati dal Ministero dell'Ambiente e in via di autorizzazione definitiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli attivisti di diverse associazioni, dopo l'esito sfavorevole dei ricorsi al Consiglio di Stato, non demordono e rilanciano la lotta con un evento in contemporanea in Emilia ...

11exia Audirevi Half Marathon : mezza maratona Domenica 15 Aprile con partenza a Verbania ed arrivo a Stresa. : Successivamente le iscrizioni potranno essere effettuate soltanto presso lo Sport Expo nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 Aprile: in quell'occasione il pettorale della mezza maratona costerà 40,...

Questo nostro amore 80 - da Domenica 1 aprile su Rai 1 : Questo nostro amore 80, la fiction con Anna Valle e Neri Marcorè, torna su Rai 1 da domenica primo aprile ed ogni martedì dal tre aprile.

Ascolti TV | Domenica 1 Aprile 2018. Questo Nostro Amore non entusiasma (15.9%) - Furore 10.1%. SWAT 8.4%. Floppa Mina (10.9%) : Questo Nostro Amore 80 Nella serata di Pasqua su Rai1 il debutto di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.483.000 spettatori pari al 15.9% di share (qui gli Ascolti del debutto di 4 anni fa). Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.261.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 la serie in prima visione S.W.A.T ha catturato l’attenzione di 1.866.000 spettatori (8.4%). Su Italia 1 ...

FURORE capitolo secondo - anticipazioni ultima puntata di Domenica 8 aprile 2018 : anticipazioni ottava ed ultima puntata della fiction FURORE capitolo secondo, in onda domenica 8 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. A Napoli, Giovanna (Raffaella Di Caprio) e Marisella (Adua Del Vesco) tentano di ricominciare una nuova vita lasciandosi il passato alle spalle… Saro (Massimiliano Morra) è in procinto di sposare Giuseppina (Clotilde Esposito) ma la ragazza sa bene che tutta la loro storia è stata costruita su una ...

A Pasqua Fabrizio Moro in Eroi di Strada su Rai2 con Ultimo e Mannarino - il racconto delle periferie Domenica 1 aprile : Fabrizio Moro in Eroi di Strada su Rai2 racconta la sua San Basilio, così come i colleghi Ultimo e Mannarino in un nuovo format che debutta a Pasqua, domenica 1 aprile. Raccontare le periferie urbane e le loro difficoltà dal punto di vista di chi vi è cresciuto: il nuovo programma di Rai2 che punta su voci narranti d'eccezione come Moro, Ultimo e Mannarino si pone proprio questo scopo, quello di rappresentare quali palestre di vita possono ...

Pasqua stasera in tv - i più bei film in onda Domenica 1 aprile 2018 : Streaming e diretta . L'appuntamento è fissato per stasera in tv alle ore 21:15 sugli schermi di Rete 4 , in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video ...

E’ Arrivata la Felicità 2 : anticipazioni nona puntata di Domenica 8 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 - Tullio Solenghi Una delle new entry più interessati della seconda stagione di E’ Arrivata la Felicità è stata Tullio Solenghi, che presta il volto all’elegante Antongiulio, nuova fiamma di Giovanna (Lunetta Savino). L’uomo è arrivato nella vita della donna quando il suo matrimonio era un po’ in crisi, e sembrerebbe pronto a dargli il colpo di grazia, tra gag e situazioni esasperate che ...

Questo nostro amore 80 Fiction Rai : da stasera - Domenica 1 aprile 2018 : Si riparte dai primi mesi del 1971 per fare un balzo in avanti di dieci anni, dove Vittorio e Anna non stanno più insieme.

Furore Anticipazioni settima puntata : stasera - Domenica 1 aprile 2018 : Franco viene dichiarato fuori pericolo. Giuseppina organizza un piano per vendicarsi di Marisella e Saro.