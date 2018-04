Dolce e Gabbana | Non facciamo più l' amore | ma ci amiamo come prima Quello che è

Sfilata Dolce Gabbana - i droni in passerella al posto delle modelle : Dolce&Gabbana ha utilizzato droni in passerella , invece di modelle, per la sua Sfilata alla Milano Fashion Week. Ha fatto 'volare' le borsette lungo la passerella, trasportate da una squadra di droni,...

Borse Dolce e Gabbana - tentazioni per moderne Eva e fashion devotions : La moda non è politica, è religione. 'Devoti a Santa Moda', si definiscono Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che sulla passerella della Milano fashion Week hanno portato una messa profana tra canti religiosi, ...

Dolce & Gabbana : "Stiamo vicini al pubblico" : ... si sono avvalsi del lavoro degli studenti della Making Beauty Academy e della Milano Fashion School, dando anche agli studenti la possibilità di incontrare il mondo del lavoro ad altissimi livelli. ...

Droni insieme alle modelle. È rivoluzione tecnologica sulle passerelle di Dolce & Gabbana : Sette piccoli Droni sono sbarcati in passerella grazie a Dolce & Gabbana. A Milano, durante la settimana della moda, i due stilisti hanno stupito la folla con alcuni piccoli quadricotteri che hanno “sfilato” portando in scena l’ultima collezione, autunno-inverno, di borse griffate. I Droni, accompagnati da alcuni tecnici pronti a intervenire in caso di pericolo. si sono così librati lungo il tragitto che di solito ...

Dolce & Gabbana - Emporio Armani - Marni : 6 sfilate dal quinto giorno di #mfw : Advertisement - Continue Reading Below Imaxtree.com Emporio Armani "Mi piace osservare la gente, portare lo spirito di quel che vedo intorno a me nel mio mondo, per poi elaborare e reinventare. Oggi ...

Dolce&Gabbana tra angeli e droni : “Santa moda - ora pro nobis” : Quando inizia lo show il pubblico rimane a bocca aperta, ammutolito. Il ritardo di 45 minuti che lo aveva esasperato aveva un suo perché. «Finché non disattivate tutti i vostri apparecchi wi-fi la sfilata non comincia», continua ad avvisare una voce fuori campo in tutte le lingue. La lunga attesa è scandita dai canti gregoriani, poi finalmente il c...

Dolce & Gabbana : la moda è la nostra religione : ... la moda di Dolce&Gabbana esce dal tavolo della discussione e si focalizza su un argomento più neutro e universale, qualcosa in grado di stupire senza tirare in ballo il pensiero o la politica. 'Per ...

