Dj Fabo | governo contro giudici Milano | “Questione legittimità strumentale Rischio di

(Di giovedì 5 aprile 2018) Non lascia quasi scampo alla discussione l’atto di intervento dell’Avvocatura generale dello Stato che, per conto del, si è costituita davanti alla Consulta chiamata a decidere se l’articolo 580 del codice penale (quello che punisce l’aiuto o l’istigazione al suicidio) rispetti o meno la Costituzione. Una legge, datata 1930, portata alla valutazione deidopo la sentenza sul caso di Djper cui è finito a processo Marco Cappato. Nelle 18 pagine del documento – scaricabile sul sito eutanasialegale.it – l’avvocato Gabriella Palmieri sostiene che la questione è “inammissibile, e comunque manifestante infondata”. Ritiene in pratica che idi“non abbiano presentato la questione correttamente e che l’affermazione di non essere in grado di definire il processo senza la risoluzione della ...