DIVINITY | ORIGINAL SIN II arriva ad Agosto su PS4 e Xbox One

The Protagonist : ecco il nuovo RPG tattico ispirato a Mass Effect - XCOM e DIVINITY : Original Sin : 3Mind Games, team composto da ex sviluppatori di Ubisoft e EA, ha annunciato ufficialmente il suo primo progetto, stiamo parlando di The Protagonist, un RPG Sci-Fi tattico a turni ispirato a titoli come Mass Effect, XCOM e Divinity: Original Sin.Come riporta Dualshockers, nel corso dell'avventura avrà una grande importanza la narrativa e il "sistema di dialogo dinamico" che, con diversi percorsi di ramificazione, porterà i giocatori a diverse ...