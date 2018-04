Disponibile al download una versione del Rootless Pixel Launcher ottimizzata per Android

LineageOS Disponibile per LeEco Le Max 2 - Pixel C e Nexus 6 - Samsung Galaxy A5 e A7 (2017) [Download e Guida] : LineageOS 15 .1 sbarca anche su LeEco Le Max 2, Pixel C e Nexus 6 mentre i Samsung Galaxy A5 e A7 (2017) supportano ora la 14.1. Download e guida Installazione Download e guida su come installare LineageOS sugli smartphone supportati LineageOS continua il suo sviluppo e sono ancora tanti i dispositivi che riceveranno o stanno ricevendo […]

BUILD2 : il motore grafico di Ken Silverman è Disponibile ad Download : Molti appassionati del retrò conosceranno sicuramente il motore grafico BUILD, riporta DSOgaming.Si tratta di un motore grafico popolare negli sparatutto in prima persona, realizzato da Ken Silverman ed impiegato in FPS classici come Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Blood, Powerslave e Redneck Rampage.Ebbene questo motore grafico, o meglio il suo successore, BUILD2 Engine, è ora disponibile al Download per tutti coloro fossero interessati a ...

Far Cry 5 Disponibile al download per Xbox One - Xbox One S e Xbox One X : Come preannunciato dalla stessa Ubisoft, a partire da oggi Far Cry 5, il nuovo capitolo della pluripremiata serie, è disponibile al download per Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K nativo, anche per Xbox One X. Descrizione Far Cry sbarca in America con il nuovo capitolo della pluripremiata serie. Ecco Hope County, Montana, terra dei liberi, patria dei coraggiosi… e della setta apocalittica Eden’s Gate. Affronta il capo spirituale ...

Ni no Kuni II Download Per PC Windows Disponibile : Su internet c’è già la crack per Ni no Kuni II: ecco dove. Dove e come scaricare il gioco Ni no Kuni II per PC Windows gratis con crack Ni no Kuni II Free Download PC Il bellissimo gioco Ni no Kuni II è appena arrivato nei negozi e online. Era attesissimo e sono davvero […]

Windows Server 2019 : Disponibile al download per gli Insider : Il tema di sviluppo per Windows Server ha, da poco, annunciato la possibilità di scaricare in anteprima la prima build di Windows Server 2019. Dietro l’OS Stando alle informazioni condivise da Microsoft, il nuovo OS dedicato ai Server, sarà basato sui punti forti di Windows Server 2016; la versione che ha ricevuto maggiore share e un’alta velocità di adozione. Questa nuova Build evidenzia un OS strutturato per sfruttare a pieno la nuova ...

Sea of Thieves Disponibile al download per Windows 10 e Xbox One : Dopo mesi di beta privata e pubblica, Sea of Thieves, l’esclusiva Microsoft che sembra stare avendo per adesso un grande successo spinto anche dai vari Youtubers di tutto il mondo, è adesso ufficialmente disponibile al download per Windows 10 (esclusivamente tramite il Microsoft Store) e Xbox One. Descrizione Gli acclamati sviluppatori di Rare ritornano con un gioco di avventura in un mondo condiviso per vivere l’esperienza più ...

Non vedete l'ora di giocare a Sea of Thieves? il pre-download è già Disponibile - ecco le dimensioni del gioco : Se state attendendo con trepidazione l'uscita di Sea of Thieves e non vedete l'ora di giocare sin dall'apertura dei server abbiamo delle buone notizie per voi: il pre-download del gioco è già disponibile sia su PC che su Xbox One.Come riportato da GameRanx se siete tra coloro che vorranno sfruttare l'Xbox Game Pass per giocare alla nuova esclusiva Microsoft allora dovrete attendere l'apertura dei server per effettuare il download. Tutti coloro ...

Antipasto di Huawei P20 su tutti gli Honor e Huawei : download temi già Disponibile : Mancano davvero pochissimi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P20, ma già oggi 17 marzo possiamo "assaggiarlo" a bordo di tantissimi smartphone Huawei ed Honor già in commercio qui da noi. Esattamente come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa con il Samsung Galaxy S9, infatti, questi dispositivi vedono disponibili alcuni link al download incentrati su prodotti nuovissimi (nella fattispecie addirittura prima della ...

Need For Speed Payback Download Per PC Windows Disponibile : Su internet c’è già la crack per Need For Speed Payback: ecco dove. Dove e come scaricare il gioco Need For Speed Payback per PC Windows gratis con crack Need For Speed Payback Free Download PC Il bellissimo gioco Need For Speed Payback è ormai arrivato da parecchio tempo nei negozi e online. Fino ad […]

Galaxy S8 Vodafone e Tre Italia c’è Android Oreo Disponibile al download : Dopo le versioni No Brand dei Galaxy S8 e S8+, in Italia è disponibile al download l’aggiornamento ad Android Oreo anche per le versioni brandizzate Vodafone e Tre Italia.Qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android Oreo per i Galaxy S8 e i Galaxy S8+ NO Brand con rispettivi firmware integrali scaricabili.Galaxy S8 Vodafone e S8+ Vodafone e Tre Italia si aggiornano ad Android ...

Google annuncia Android P : una marea di novità e già Disponibile al download : Con almeno una settimana di anticipo rispetto al previsto, Google ha rilasciato la prima Developer Preview di Android P. Tra le novità si segnala il supporto nativo al notch, un nuovo look per le notifiche e tantissime altre novità. L'articolo Google annuncia Android P: una marea di novità e già disponibile al download è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Final Fantasy XV Windows Edition Disponibile al download sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 06/03/2018] Final Fantasy XV Windows Edition è ora scaricabile dal Microsoft Store. Articolo originale, Da oggi è Finalmente possibile preordinare Final Fantasy XV Windows Edition sul Microsoft Store, il famoso titolo di Square Enix si prepara a sbarcare su Windows 10 dopo PS4 e Xbox One. Descrizione Final Fantasy XV Windows Edition Include tutti i contenuti pubblicati con i vari aggiornamenti del gioco (la strada ...

YouTube - download dei video Disponibile adesso in 125 paesi : La novità non è stata annunciata con grandi squilli di tromba, ma è sicuramente molto interessante laddove le tecnologie di connettività non consentono lo streaming in mobilità. L'opzione consente la ...

Unigram X Disponibile al download su Windows e Windows 10 Mobile - arriva anche il supporto a MyPeople : Dopo settimane di test interni, il team di sviluppatori indipendenti di Unigram X, il client di terze parti non ufficiale di Telegram, ha pubblicato sul Microsoft Store Unigram X. Si tratta di un major update dell’applicazione standard, rilasciato su Windows 10 e Windows 10 Mobile. che porta con sè una maggiore velocità e stabilità in quanto il codice è stato completamente riscritto da zero. Ma oltre alle prestazioni generali, sono state ...