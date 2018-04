Disperso giovane turista a Cervinia

Crollo Rescaldina - parla la mamma del giovane Disperso sotto le macerie : Da MilanoToday la drammatica testimonianza della madre, in attesa di aggiornamenti dai soccorritori: il figlio è ancora sotto le macerie ....

Valanga in Val Gardena : proseguono le ricerche del giovane iceclimber tedesco Disperso : Riprese all’alba le ricerche del giovane iceclimber tedesco, travolto da una Valanga in Val Gardena ieri pomeriggio. I soccorritori hanno setacciato il cono della Valanga, senza purtroppo trovare traccia dell’arrampicatore. Il suo compagno di cordata ha raccontato che sono stati inghiottiti da una nuvola di neve. Oggi i soccorritori hanno allargato la zona delle ricerche. L'articolo Valanga in Val Gardena: proseguono le ricerche del ...