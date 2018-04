Disoccupazione | pro e contro il Jobs Act 

Disoccupazione italiana in calo - ma resta il problema giovani : Cala la Disoccupazione in Italia, ma continua a preoccupare quella giovanile che invece è in crescita. Ecco l'ultima fotografia scattata dall'Istat riguardo al mercato de lavoro in Italia. Il dato relativo al mese di febbraio ha sorpreso anche gli analisti, visto che c'è stata una discesa del tasso di Disoccupazione dall’11,1% precedente al 10,9% di febbraio 2018. Le attese invece erano per un calo a quota 11,0%. Il tasso di occupazione è ...