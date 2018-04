Discoteca senza autorizzazioni | chiuso locale | tre denunce

17 persone sono rimaste intossicate per un incendio nella Discoteca Art di Desenzano del Garda : nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio c’è stato un incendio alla discoteca Art di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. L’incendio è iniziato intorno alle due di notte, quando nella discoteca c’erano circa 700 persone, che The post 17 persone sono rimaste intossicate per un incendio nella discoteca Art di Desenzano del Garda appeared first on Il Post.

