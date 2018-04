Diritto alla salute | lettera aperta al M5s Come pensate di tutelare i cittadini?

"Israeliani hanno Diritto alla loro terra". Parole distensive di Mbs che attacca l'Iran : "Khamenei peggio di Hitler" : Anche gli israeliani hanno "diritto" alla loro terra. Lo ha dichiarato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, a pochi giorni dagli scontri lungo il confine con la Striscia di Gaza in cui sono morti almeno 17 manifestanti palestinesi. "Credo che ogni popolo, ovunque, abbia il diritto di vivere nella sua nazione pacifica. Credo che i palestinesi e gli israeliani abbiano il diritto di avere la loro terra - ha affermato l'erede al ...

I poteri dell’amministratore di condominio e Diritto alla privacy : L’amministratore di condominio può chiedere di visionare il contratto di locazione afferente un immobile sito all’interno del condominio ma non di proprietà dell’ente? La norma in materia è contenuta nel punto 6 del comma 1 dell’articolo 1130 del codice civile, che non prevede la consegna all’amministratore di una copia del contratto di locazione ma solo della comunicazione delle generalità dell’inquilino. In caso di ...

Diritto alla monetizzazione delle ferie non godute : Nella scuola pubblica le ferie, per i docenti con contratto a tempo determinato, sono sempre state di difficile godimento: le ferie infatti possono essere godute solo nei giorni di “sospensione dell’attività didattica”, eccettuati 6 giorni all’anno nei quali il lavoratore deve comunque trovare un sostituto (Art. 13 CCNL). Spesso quindi le ferie (per chi aveva […] L'articolo Diritto alla monetizzazione delle ferie non godute proviene da ...

Il 24 marzo è la Giornata internazionale per il Diritto alla verità - : Istituita dalle Nazioni Unite nel 2010, vuole ricordare le vittime causate dalla violazione dei diritti umani e tutti coloro che hanno dato la vita per promuoverli e tutelarli

Ad ognuno il Diritto alla tutela - sabato Patronato Inca e Cgil in piazza : Anche a Trento, come in altre 150 piazze d'Italia, Cgil e Inca saranno in piazza oggi per rilanciare il tema dei diritti e della tutela individuale con la campagna "Ad ognuno il diritto alla tutela", ...

Negato il Diritto alla salute? : In queste ore sta circolando una notizia molto preoccupante, che vieterebbe ai cittadini italiani di spostarsi da una regione all'altra per curarsi. Secondo le statistiche, circa 800mila italiani (in particolar modo quelli del centro sud) hanno preferito spostarsi dalla loro regione per andare a curarsi nei migliori ospedali della nostra penisola. Un servizio che costa circa 4 miliardi di euro. Le migliori regioni dal punto di vista sanitario ...

Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il Diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

Splendor 17 - l'arte che protegge - e rilancia - il Diritto alla felicità : Nuovo appuntamento con Splendor - Suoni e visioni, programma di cinema, cultura e intrattenimento tutti i lunedì alle 21.00 in streaming su MYmovies.it. Mario Sesti, critico cinematografico, giornalista e regista, ospita negli studi del Teatro Rossellini Fabio Troiano , Matteo Branciamore , la coppia comica Corrado Nuzzo e ...

Pomigliano - l’appello alla Cassazione per gli operai Fiat pagati per stare a casa : “Ricordino che esiste Diritto di critica” : A settembre del 2016, tutti noi firmatari indirizzammo una lettera aperta ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Napoli, che stava per emettere una sentenza sul licenziamento di cinque operai della Fiat di Pomigliano – rei, secondo l’azienda, di aver messo in scena l’impiccagione di un fantoccio raffigurante l’allora amministratore delegato Sergio Marchionne davanti ai cancelli del centro logistico di Nola. Solo tre giorni prima di ...

Diritto alla casa - gli inquilini “fantasma” dei palazzi pubblici : Diritto alla casa, gli inquilini “fantasma” dei palazzi pubblici Il viaggio di Mattino 5 tra gli edifici occupati da centinaia di persone Continua a leggere L'articolo Diritto alla casa, gli inquilini “fantasma” dei palazzi pubblici proviene da NewsGo.

“Rinviare Fiorentina-Benevento per Diritto al lutto” - l’appello alla Lega Serie A : Mario Sconcerti lancia un appello. Il noto giornalista, parlando a RMC Sport, auspica senza mezzi termini il rinvio della gara tra Fiorentina e Benevento dopo la morte di Davide Astori. “Chi aveva conosciuto Astori in campo internazionale come capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale aveva imparato a capire e apprezzare la diversità di questo ragazzo, che senza essere un eroe e un santo era veramente una persona perbene. Credo che ...

Prefazione a Spazio e politica. Il Diritto alla città II di Henri Lefebvre : Se, da un lato, contro l'idea althusseriana di fondare una "scienza teorica" marxista, Lefebvre ha contribuito a rivitalizzare gli strumenti di ricerca propri della critica marxiana, dall'altro, la ...

Il Diritto alla felicità e i Savoia nel governo : i programmi elettorali più stravaganti : L’uscita dall’euro, l’abolizione della Legge Fornero e del Jobs act, il salario minimo e le nazionalizzazioni sono tra le proposte più gettonate nei

