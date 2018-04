Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | negli incontri MediaPro propone «progetto credibile»

Mediapro ha deciso : domani il bando per i Diritti Tv della Serie A : Entro domani l'intermediario spagnolo dovrebbe presentare i pacchetti dei diritti Tv della Serie A. Sky e Mediaset pronte a scendere in campo con le rispettive offerte. L'articolo Mediapro ha deciso: domani il bando per i diritti Tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro vede Sky e Mediaset - pacchetti venerdì. Interesse TIM : Venerdì sarà chiaro come Mediapro intende rivendere i Diritti tv della Serie A. Salvo nuove sorprese, fra due giorni la società spagnola pubblicherà i pacchetti, come ha comunicato il suo presidente Jaume Roures negli incontri bilaterali delle ultime ore con Sky e Mediaset, i primi dopo l'accordo commerciale fra i due broadcaster, che sabato scorso aveva spinto Mediapro a rimandare la pubblicazione. Secondo fonti ...

Diritti tv - Mediaset resta interessata alla Serie A : "Valuteremo le offerte di Mediapro" : Tuttavia Mediaset sarebbe pronta anche ad un passo indietro per l'acquisto dei Diritti tv della Serie A, dopo l'accordo con Sky

Mediaset - secondo Reuters Premium non più interessata ad acquisto Diritti tv Serie A : Premium, la pay-tv di Mediaset, non parteciperà all’acquito dei diritti Tv per la Serie A di calcio dopo l’accordo di partnership con Sky annunciato venerdì sera. Lo dice a Reuters una fonte vicina alla situazione spiegando che Premium non è interessata a rilevare i diritti per il calcio.La vendita dei diritti per le tre stagioni dal 2018 al 2021 è in capo all’intermediario spagnolo Mediapro, che in ...

Sky-Mediaset al test authority. Mediapro rinvia su Diritti tv Serie A : Dopo l’intesa tra i due broadcaster che porterà i contenuti di Premium sul satellite e quelli di Sky sul digitale. Le mosse di Antitrust e Agcom - Mediapro fa slittare i pacchetti sui diritti calcio...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dopo accordo Sky - Mediaset MediaPro aspetta nuovi incontri : L'intesa 'win-win' tra Sky e Mediaset per lo scambio di piattaforme e l'avvio della cessione di parte delle attività di Premium rafforza entrambi i gruppi creando problemi a Vivendi che progetta un gruppo media 'latino', ma nei fatti rende più facile un accordo tra i francesi e il Biscione. Intanto MediaPro fa riferimento anche all'intesa ...

Il patto Sky-Mediaset fa slittare i pacchetti Mediapro sui Diritti della Serie A : Il primo effetto sul fronte dei diritti tv della Serie A dell'accordo fra Sky e Mediaset è lo slittamento della pubblicazione da parte di Mediapro dei pacchetti con cui dovrebbe rivendere il campionato. Da Mediapro non filtrano commenti ma, a quanto si apprende, è in stand by la pubblicazione dei pacchetti, inizialmente attesa entro martedì.Secondo fonti vicine al dossier citate dall'Ansa, Mediapro attende un eventuale ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro prepara i pacchetti - Sky alla finestra : Mediapro è al lavoro sulla definizione dei pacchetti con cui rivenderà i Diritti tv. Dovrebbe renderli pubblici domani, ma non è escluso che serva più tempo, fino a martedì prossimo. Attendono con interesse gli operatori delle varie piattaforme interessati, da Mediaset Premium a Tim, da Perform fino a Sky, che ieri ha avuto il primo incontro con i manager della società audiovisiva spagnola. Non è ...

Facciamo i conti : Serie A indebitata e dipendente dai Diritti tv - solo Juve e Napoli si salvano : Video - Malagò: "Il momento dello sport è positivo, abbiamo margine per crescere ancora 01:44 Sullo stesso argomento Serie A Risultati Classifiche De Laurentiis: "Rinnovo Sarri? Spero voglia ...

Mediapro - rivoluzione Diritti tv : oggi l'offerta per la Serie A - 'ipotesi di annullare l'esclusiva' : Chi farà vedere cosa? E' questa la domanda che da settimane si fanno i tifosi di tutta Italia. La partita dei diritti tv non è ancora entrata nel vivo. oggi se ne saprà di più visto che Mediapro ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primo incontro tra Mediapro e Sky Italia : È andato in scena oggi pomeriggio a Milano un primo incontro tra alcuni esponenti di Mediapro e di Sky, a quanto apprende l'Adnkronos, sulla questione relativa ai Diritti televisivi della Serie A, che la società iberica si è aggiudicata per un miliardo e cinquanta milioni. Un incontro distensivo, con la massima apertura da parte di Mediapro per iniziare una strategia di partnership con la tv satellitare. L'intermediario ...

Serie B - approvato il bando per i Diritti tv 2018/21 : Mediapro spettatore interessato : A breve partirà l'asta per i diritti tv della Serie B: il gruppo cinese-spagnolo interessato, come Sky Sport e Mediaset.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro a caccia delle banche per fideiussione : I soldi di MediaPro arriveranno. Al piu' tardi entro il 26 aprile: termine prorogato rispetto all'iniziale scadenza del 21 aprile, "ma solo per problemi legati alle festivita'", ha dichiarato ieri il numero 1 del Coni, nonche' commissario straordinario della Lega Serie A, Giovanni Malago', al termine dell'assemblea della Confindustria del pallone tenutasi a Roma. "Nel corso dell'assemblea e' arrivata la conferma del versamento dei 64 milioni di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Sky-MediaPro? Non preoccupato e spero non sia guerra» : «Se sono preoccupato dalla guerra tra Sky e Mediapro? Sinceramente no. Mi auguro che la parola guerra non corrisponda al vero. Non ho trovato nulla di sbagliato nel fatto che Sky non abbia aperto un dialogo di trattativa fino al giorno del deposito della caparra». Lo ha detto il commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, soffermandosi sulla questione legata ai Diritti tv al termine dell'assemblea odierna ...