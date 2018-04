Dipendenti comunali assenteisti a Ficarra : "Si fa così da 30 anni" : Roma, 5 apr. , askanews, - Con l'accusa di truffa aggravata e continuata e false attestazioni o certificazioni i carabinieri di Messina hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale ...

Ficarra - indagati 23 Dipendenti comunali su 40 per assenteismo. “Al mercato in orario di lavoro. Sistema patologico” : C’era chi andava al mercato, dal meccanico o all’ufficio postale. Chi si prendeva delle lunghissime “pause caffè“. E chi, fra i dirigenti, permetteva tutto questo perché “si era sempre fatto così”. A Ficarra, un comune in provincia di Messina, secondo la procura, più della metà dei dipendenti si assentava da lavoro senza timbrare il cartellino: 23 su quaranta sono accusati di truffa aggravata e continuata ai ...

Seul spegne i pc dei Dipendenti comunali : lavorano troppo : Workalcholic? Ti stacco la spina del computer. È quanto ha deciso l’amministrazione dell’area metropolitana di Seul per contrastare la “cultura dello straordinario”, dilagante fra i dipendenti pubblici. La Corea del Sud conta una delle medie di ore lavorative più alte al mondo, 2739 l’anno, quasi 1000 ore in più rispetto alla media della pubblica amministrazione che nei paesi Ocse è di 1763. Per obbligare i propri ...

Assenteismo - 61 Dipendenti comunali indagati nel napoletano - : Sono accusati a vario titolo dei reati di truffa aggravata a danno del Comune di Marigliano e false attestazioni. L'indagine è andata avanti tra il mese di giugno 2014 e febbraio 2018

Assenteismo - 61 Dipendenti comunali indagati nel napoletano : Assenteismo, 61 dipendenti comunali indagati nel napoletano Sono accusati a vario titolo dei reati di truffa aggravata a danno del Comune di Marigliano e false attestazioni. L'indagine è andata avanti tra il mese di giugno 2014 e febbraio 2018 Parole chiave: ...

Marigliano - 61 Dipendenti comunali indagati per assenteismo - : E' stato notificato a 61 dipendenti del Comune di Marigliano , Napoli, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari svolte dalla Procura di Nola per truffa aggravata in danno del Comune e false ...

Timbravano al posto dei colleghi : condannati 40 Dipendenti comunali : Impiegati comunali assenteisti: 40 condanne e 20 assoluzioni di cui solo 4 per non aver commesso i reati contestati. Per i restanti 16 non è scattata la sanzione solo perchè il giudici hanno ritenuto ...