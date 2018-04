Dimon | JP Morgan | | ' mercati sottovalutano pericolo di azione drastica della Fed'

JP Morgan - AD Dimon : chiamiamole per quello che sono - assemblee azionisti completo spreco di tempo : "Chiamiamoli con il loro nome: le assemblee degli azionisti sono un totale spreco di tempo" . Questa frase, riporta il Financial Times, è stata proferita ieri, in occasione dell'Investor Day annuale, ...

JPMorgan : anche una donna per dopo Dimon : ANSA, - NEW YORK, 26 FEB - Marianne Lake e' una delle papabili candidate a sostituire Jamie Dimon alla guida di JPMorgan. La 48enne chief financial officer della banca e' una delle donne piu' potenti ...

Dimon - altri cinque anni alla guida di JP Morgan : Jamie Dimon si assicura altri cinque anni alla guida di JP Morgan e può così contare su altre buste paga milionarie , poco sotto i 30 milioni l'ultima incassata, dall'alto di una delle poltrone più ...