Dieselgate | Schulze | “Costruttori paghino di tasca loro | consumatori innocenti”

(Di giovedì 5 aprile 2018) “Chi guida un diesel ha comprato la sua auto pensando che fosse compatibile dal punto di vista dell’impatto ambientale. Tasse sul diesel o divieti di circolazione sarebbero la strada sbagliata da intraprendere”: così la neo-ministra tedesca dell’ambiente, la socialdemocratica Svenja, sul tema. L’onda lunga dello scandalo emissioni non si è ancora abbassata e le parole della– per certi versi quasi scontate – sono un chiaro messaggio rivolto all’industria tedesca dell’auto a non abbassare la guardia, perché non saranno fatti sconti su quanto accaduto. In un’intervista rilasciata al quotidiano Bild, la ministra ha specificato che le conseguenze delsaranno a carico dei produttori che hanno violato la fiducia di istituzioni e pubblico. Laè altresì convinta che un incremento della tassazione sui diesel e i divieti di ...