Di veti e di poltrone

(Di giovedì 5 aprile 2018) A un mese esatto dalle elezioni e nel giorno in cui Sergio Mattarella apre formalmente le consultazioni, il solco che divide i partiti si va allargando sempre più. Il merito è soprattutto di Luigi Di Maio che, anche per ragioni tattiche, continua con la sua politica del doppio binario: da una parte porta a casagrazie ai voti del centrodestra, dall'altra ponee detta condizioni.Così, se va bene eleggere con il sostegno di Forza Italia Roberto Fico alla presidenza della Camera o, come accaduto ieri, Vito Crimi alla guida della super Commissione parlamentare che dovrà esaminare il Def, resta la conventio ad excludendum verso Silvio Berlusconi. Non solo. Perché Di Maio pone un altro veto (quello su Matteo Renzi) e una condizione a suo dire non negoziabile (che sia lui il premier del nascituro governo). Un trittico che, calato sul tavolo da gioco alla vigilia delle ...