Di Maio | contratto governo con Lega o Pd

Salvini : 'No a un governo a tempo' e Berlusconi : 'Il premier alla Lega' - Di Maio : 'Contratto di governo con Pd o Lega' : Matteo Salvini vuole un governo di centrodestra che coinvolga anche il M5s, dice che andrà in Parlamento "solo con numeri certi" e che farà di tutto "per dare al Paese un esecutivo che duri 5 anni". ...

Di Maio : al governo vada chi è legittimato dal popolo. E ripropone 'contratto' a Lega o Pd : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento. Non riconosco la coalizione di centrodestra". Si è chiusa con i pentastellati la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il capo dello Stato ha visto la deLegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A ...

Consultazioni - Di Maio : “Aperture sincere - contratto con Lega o Pd. Mai voluto spaccare i dem” : “Abbiamo detto al presidente Mattarella che sentiamo tutta la responsabilità di esser la prima forza politica di lavorare il prima possibile per assicurare una maggioranza ad un governo del cambiamento”. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni al Colle. “Come ho ribadito durante tutta la campagna elettorale – ha continuato -, abbiamo ottenuto 11 milioni di voti su una posizione ben ...

Cos'è il contratto per l'Italia che Di Maio chiede ai partiti (ma non quello del Cav) : Non è il bis del contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi firmato in diretta tv nel salotto di Porta a Porta nel lontano 2001. Anzi, secondo quanto viene raccontato, ieri Luigi Di Maio ha tenuto a fare le dovute differenze davanti ai deputati e senatori riuniti a Montecitorio in assemblea: "Niente a che vedere con certi contratti firmati davanti agli italiani in passato..." ha ironizzato il candidato premier M5s ...

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “Politica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...

