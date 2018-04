Di Maio vede Mattarella | non abbiamo posto veti a nessuno

Di Maio : “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini : “No mandato esplorativo ora” : Di Maio: “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini: “No mandato esplorativo ora” Al via le consultazioni al Quirinale per il nuovo governo, in unclima di grande incertezza. I primi a colloquio col presidenteMattarella sono stati i presidenti di Senato e Camera, Casellatie Fico. Ora tocca a Pd, Forza Italia, […]

Di Maio vede due sole soluzioni : incarico a lui o nuove elezioni : Tra due giorni, quando arriverà il turno di Luigi Di Maio di salire al Colle per partecipare al primo giro di consultazioni, il frutto del governo sarà ancora acerbo. Il leader M5S sa bene che non ci ...

Raggi vede Di Maio - più poteri a Roma : ANSA, - Roma, 30 MAR - Dare più poteri a Roma, in modo che abbia lo stesso riconoscimento di capitali mondiali come Londra, Parigi e Nyc. Questo, a quanto si apprende, il tema principale dell'incontro ...

Governo : Di Maio vede convergenze anche a sinistra. Salvini : 'Dialogo con tutti - subalterni a nessuno' : Le consultazioni inizieranno mercoledì e dureranno solo due giorni. Intanto i Cinquestelle fanno incetta di incarichi. Il Pd, a cui va solo una vicepresidenza, diserta gli incontri e accusa: è un ...

Matteo Salvini - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Voglio vedere dove trova 90 voti' : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si ferma il braccio di ferro dopo scontro di ieri sulla scelta del premier. Dopo che dai grillini era arrivato il diktat: 'O Di Maio premier o niente governo', ...

Salvini sfida Di Maio : «Da solo dove va? Voglio vederlo a trovare 90 voti» Scontro M5S-Pd sulle vicepresidenze : Dalle telefonate più frequenti di quelle alla mamma al gelo. Allo Scontro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sempre loro, si sfidano sulla premiership: si contano i numeri, si gioca con la tattica sullo ...

"Di Maio da solo dove va? Voglio vedere dove li trova 90 voti..." : "Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini contestando l'impostazione del capo politico M5s. "Oggi ci siamo messaggiati. E' confermato che ci vediamo prima delle consultazioni. Io dialogo con tutti ma dire 'io io' non è il miglior modo di dialogare".La Lega andrà da sola al ...

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...

