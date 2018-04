Di Maio tra Frau Merkel e il primo Mussolini

Vittorio Feltri - il feroce ritratto di Luigi Di Maio : da Galileo a Giggino - un drammatico segnale di decadenza : C' è qualcosa di tragico nel nostro glorioso Paese, che ha dato i natali a uomini illustri i quali hanno inventato e scoperto cose tali da aver cambiato il mondo. Citiamone alcune tanto per chiarirci le idee: la radio, il telefono, il motore a scoppio, la pila elettrica, la lampadina, il pianoforte, l' elicottero, il telescopio, i raggi X e i veicoli ...

Sulla strada di Di Maio verso il governo cade il tabù Renzi. Dal podio del Quirinale la mano tesa al Pd - tra sostanza e strategia : Il primo giro di consultazioni al Quirinale non doveva riservare sorprese. E così è stato. Almeno in larga parte. Nessun incarico, pre incarico, esplorazione. Non v'è traccia di un presidente del Consiglio, nemmeno in potenza. Ma un altro tabù è caduto nel faticoso incastro che non c'è fra le varie forze politiche. Lo ha demolito il Movimento 5 stelle. Perché quando alle 17.07 Luigi Di Maio ...

Matteo Salvini - la soluzione drastica contro Luigi Di Maio : 'Se tra due mesi non c'è accordo - si vota' : È muro contro muro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini nella trattativa sulla guida di un possibile governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Nonostante i continui contatti, i colloqui informali tra ...

Mattarella "ora nuove Consultazioni"/ Di Maio - "contratto Governo con Pd o Lega" - scontro Salvini-Berlusconi : Mattarella, 'nuove Consultazioni prossima settimana': Di Maio, 'contratto Governo con Pd o Lega', scontro Salvini-Berlusconi su apertura a M5s.

Dietro i veti incrociati si conferma la sintonia tra Di Maio e Salvini : no a governi di scopo : Il primo giro di consultazioni al Colle si è concluso come previsto con una fumata nera. Al di là dell'apparente distanza ancora una volta grande sintonia si avverte tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, su un punto dirimente: entrambi hanno escluso governi a tempo o di scopo...

Consultazioni - Mattarella 'Nessuna intesa - serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori'. E il centrodestra si divide : ROMA - 'A oggi non si registra nessuna possibilità per formare il nuovo governo'. Il presidente Mattarella poco dopo le 17,30 chiude così la due giorni di Consultazioni al Quirinale con i partiti ...

Consultazioni - Salvini sul M5s al Colle : “Non ho sentito tanti sì. Di Maio non riconosce centrodestra? Chiedete a lui” : “Un nuovo giro di Consultazioni al Quirinale sarà necessario inevitabilmente” perché “non mi sembra che a oggi sia uscito un quadro di governo concreto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio. Quanto al fatto che Luigi Di Maio abbia detto di non riconoscere il centrodestra, Salvini ha tagliato corto: “Chiedetelo a Di Maio”. E sul suo auspicio di sentire ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza - serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

Di Maio prova a spaccare il centrodestra poi ribadisce : "Italia non uscirà dall'euro" : Dopo il termine del primo giro di consultazioni il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha invocato qualche giorno di riflessione. Impossibile ad oggi attribuire un incarico per formare un nuovo Governo. Il calendario per il secondo...

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : 'Abbiamo detto al presidente Mattarella che sentiamo tutta la responsabilità di esser la prima forza politica di lavorare il prima possibile per assicurare una maggioranza ad un governo del ...

Consultazioni Quirinale - Di Maio : contratto di governo alla tedesca con Lega o Pd : Di Maio è stato l'ultimo dei leader politici a incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo italiano. Di Maio ...

Di Maio : "Contratto di governo con Lega o Pd" : ... poi dopo le prime interlocuzioni capiremo con chi c'è più convergenza sui temi e decideremo la forza politica che avremo scelto più affine a nostri temi", ha spiegato. "Abbiamo interloquito con ...