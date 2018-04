Di Maio | M5s | | proponiamo contratto alla tedesca con Lega o Pd

Consultazioni - Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori'. Salvini 'Sì a M5s - senza intesa torniamo al voto'. Ma Berlusconi lo sfida 'No a ... : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: 'Rimanete sintonizzati' Qui #Quirinale , rimanete sintonizzati per ascoltare in diretta le nostre dichiarazioni dopo l'incontro ...

LEGA E M5S : INTESA POSSIBILE? MA PER GOVERNO DURATURO/ Salvini si avvicina a Di Maio : rottura con Berlusconi? : LEGA e M5s, pensioni e lavoro: INTESA POSSIBILE? Salvini e Di Maio minacciati: “Fate la fine di Moro”. Le ultime notizie sui partiti usciti vincitori dalle elezioni e sui loro leader(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Lega e M5s - pensioni e lavoro : intesa possibile?/ Salvini e Di Maio minacciati : “Fate la fine di Moro” : Lega e M5s, pensioni e lavoro: intesa possibile? Salvini e Di Maio minacciati: “Fate la fine di Moro”. Le ultime notizie sui partiti usciti vincitori dalle elezioni e sui loro leader(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Consultazioni - Salvini 'Sì a M5s - non temiamo il voto'. Ma Berlusconi sfida Di Maio 'No a esecutivi pauperisti' : ROMA - Matteo Salvini si dichiara 'autoesploratore', davanti al muro contro muro, e perfino allo stesso Silvio Berlusconi che poco prima al Quirinale aveva risposto picche alla pregiudiziale anti ...

M5s - Canfora : “Di Maio parla di rivoluzione? Quelle le fanno i popoli. Linguaggio da campagna elettorale” : Lo storico Luciano Canfora a Otto e Mezzo (La7) analizza le dichiarazioni di Luigi Di Maio: “Questo signore usa vocabolari un po’ schematici – ammonisce il professore -, rivoluzione vuol dire ben altro. Le rivoluzioni le fanno i popoli e i partiti al più le dirigono se ne sono capaci, queste parole vanno usate con molto garbo. Peccato che la campagna elettorale continui ancora, tutto ciò è Linguaggio da campagna ...

M5s domani al Colle - Di Maio insiste su 'contratto' con Lega-Pd : Roma, 4 apr. , askanews, Con la proposta del contratto scritto per il governo i capigruppo 5 stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli si presenteranno domani alle consultazioni al Quirinale con il ...

MATTARELLA - CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ Governo diretta streaming video : Grasso - "dialogo con Di Maio e M5s" : QUIRINALE, CONSULTAZIONI MATTARELLA: Governo diretta streaming video. Al Colle dopo Fico e Casellati ecco Grasso: 'Dialogo con Di Maio e M5S'.

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...

Il Pd conferma : “Mai un accordo con il M5s - Di Maio vuole solo occupare poltrone” : Intervistato da Fanpage.it, Andrea Romano, deputato del Pd, conferma che il suo partito non sosterrà un governo guidato dal M5s. "Di Maio vuole solo occupare una poltrona - attacca Romano -. Credo abbia già l'accordo con la Lega, ora vuole precostituirsi un alibi per salvarsi la faccia" in vista dell'alleanza con il Carroccio.Continua a leggere