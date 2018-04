Di Maio : «Governo di cambiamento. Contratto con Lega o Pd - niente veti». Salvini : «Senza intesa si va al voto» : Si è chiuso il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Luigi Di Maio, leader dei 5 stelle, è stato l'ultimo a salire al Colle dal presidente della Repubblica. Di Maio è...

Consultazioni - il giorno dei grandi partiti. Di Maio : al governo vada chi è legittimato dal popolo : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento". Si è chiusa con il Movimento 5 Stelle la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A chiusura della mattinata, la Lega

Governo - Salvini sfida Di Maio. Il Colle aspetta il PD Video : 3 Giornata interlocutoria al Colle con il presidente Mattarella che ha toccato con mano la distanza abissale tra i partiti. Come preannunciato da giorni #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini hanno rivendicato il loro diritto di incassare il mandato perlustrativo alle Camere, pur non avendo gia' in partenza le potenzialita' per calamitare una maggioranza reale in Parlamento. Il Capo dello Stato si è limitato ad ascoltare tutti gli ...

SCENARIO/ Pomicino : non saranno Di Maio né Salvini a guidare il nuovo Governo : Di Maio "è sconcertante, perché dimentica che il 68% degli italiani non lo vuole come premier". E l'Italia "non può permettersi un Governo populista'.

Mara Carfagna - la lezione definitiva a Di Maio sul governo : 'Quanto tempo ci farai ancora perdere?' : Per ora ogni tentativo di Luigi Di Maio di tentare Matteo Salvini a staccare la Lega dal resto del centrodestra non hanno raggiunto il bersaglio. Dallo stesso leghista, passando per buona parte dei ...

Luigi Di Maio - la profezia di Marcello Veneziani sul governo grillino : A uno scenario del tutto inedito per l'Italia come un governo guidato dal Movimento Cinque stelle ognuno si prepara come può. Un intellettuale come Marcello Veneziani per esempio si esercita nella ...

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “Politica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...