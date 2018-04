Di Maio è un disco rotto : ?"Governo con la Lega o col Pd" : "Lavoriamo per formare la maggioranza". Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Luigi Di Maio non fa che ripetere il solito refrain degli ultimi giorni. "I nostri interlocutori sono la Lega o il Pd". Al Quirinale va in scena il solito disco rotto che da una parte assicura di non porre veti a nessuno, dall'altra si rifiuta di formare un governo con Silvio Berlusconi e, quindi, con l'intero centrodestra che di fatto è la coalizione più ...