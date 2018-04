Di Maio è un disco rotto | ​ Governo con la Lega o col Pd

ilgiornale

(Di giovedì 5 aprile 2018) "Lavoriamo per formare la maggioranza". Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Luigi Dinon fa che ripetere il solito refrain degli ultimi giorni. "I nostri interlocutori sono lao il Pd". Al Quirinale va in scena il solitoche da una parte assicura di non porre veti a nessuno, dall'altra si rifiuta di formare uncon Silvio Berlusconi e, quindi, con l'intero centrodestra che di fatto è la coalizione più votata dagli italiani alle elezioni dello scorso 4 marzo."Sentiamo tutta la responsabilità di essere la prima forza politica del Paese e vogliamo lavorare a una maggioranza per undel paese che porti avanti le lancette dell'orologio". Al Quirinale Dimantiene la linea degli ultimi giorni. Un linea improntata su un contratto alla tedesca con Matteo Salvini e Maurizio Martina, ma profondamente segnata dalle solite condizioni e dai ...