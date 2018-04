Di Maio e il messaggio al Pd

Di Maio chiude a Forza Italia e apre al Pd. Ma il vero messaggio per il governo è alla Lega : In più, Di Maio e compagni credono di avere d alla loro la campagna, già partita, dei tagli ai costi della politica, di cui si sta occupando in prima istanza il presidente della Camera Fico. Il primo ...

Riforma pensioni/ 41xtutti - messaggio per Salvini e Di Maio (ultime notizie) : Riforma pensioni , ultime notizie. 41xtutti , messaggio per Salvini e Di Maio . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 marzo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:26:00 GMT)

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : “Ai giornalisti do un messaggio d’affetto : state sereni”. E attacca M5s e Di Maio : “Come dicono le Scritture, siamo nati per soffrire. Quindi, dobbiamo soffrire per questi altri 20 giorni fino al 4 marzo”. Inizia così il lungo monologo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento del venerdì, su Lira Tv. E sferra sciabolate e fendenti al M5s e ai giornalisti di Fanpage per la loro Inchiesta giornalistica, da cui è partita l’indagine della procura di Napoli per ...