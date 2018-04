Di Maio | Contratto di governo con Lega o Pd

Consultazioni Quirinale - Di Maio : contratto di governo alla tedesca con Lega o Pd : Di Maio è stato l'ultimo dei leader politici a incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo italiano. Di Maio ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo» Di Maio : contratto con Lega o Pd Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : 'Come ho ribadito durante tutta la campagna elettorale, abbiamo ottenuto 11 milioni di voti su una posizione ben precisa che abbiamo ribadito al presidente anche sulla politica estera. Con noi al ...

Di Maio : "Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd : presto incontro con loro" : Di Maio smentisce di voler spaccare il Pd. Discorso diverso per il centrodestra: "Incontrerò la Lega, non c'è una coalizione". Dal Pd arriva un secco "no" a ipotesi di governo ma prima delle parole di Di Maio; da Forza Italia l'appello a partire dal centrodestra. Salvini: "Mettere da parte i personalismi".

Governo - Mattarella : «Serve un'intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il nulla di fatto, al termine questo primo giro di consultazioni, era scontato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha incontrato le deLegazioni di tutte le forze politiche presenti in ...

Governo - Mattarella : «Serve un’intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il leader pentastellato: «Nessun veto sugli altri ma accordo possibile solo con uno di loro». Il Pd si chiama fuori, Berlusconi dice no ad accordi con «populisti e pauperisti»

