Di Maio | Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd | presto incontro con

Salvini : 'No a un governo a tempo' e Di Maio : 'Contratto con Pd o Lega' - Mattarella : 'Coalizione è indispensabile' : Matteo Salvini vuole un governo di centrodestra che coinvolga anche il M5s, dice che andrà in Parlamento "solo con numeri certi" e che farà di tutto "per dare al Paese un esecutivo che duri 5 anni". ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni al Quirinale. Si è chiuso così...

Governo - Mattarella : «Serve un’intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il leader pentastellato: «Nessun veto sugli altri ma accordo possibile solo con uno di loro». Il Pd si chiama fuori, Berlusconi dice no ad accordi con «populisti e pauperisti»

Di Maio : al governo vada chi è legittimato dal popolo. E ripropone 'contratto' a Lega o Pd : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento. Non riconosco la coalizione di centrodestra". Si è chiusa con i pentastellati la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il capo dello Stato ha visto la deLegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A ...

Di Maio : «Governo di cambiamento. Contratto con Lega o Pd - niente veti». Salvini : «Senza intesa si va al voto» : Si è chiuso il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Luigi Di Maio, leader dei 5 stelle, è stato l'ultimo a salire al Colle dal presidente della Repubblica. Di Maio è...

