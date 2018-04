Di Maio al Quirinale. Salvini : «Coinvolgere M5S - no governi a tempo - non temo voto». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Governo - Di Maio apre a Pd e Lega alla vigilia delle consultazioni del Quirinale : Il candidato premier Luigi Di Maio ha per la prima volta aperto la strada ad un Governo di larghe intese con il Pd (ma senza Renzi) o con la Lega. Lo ha fatto capire il capo politico pentastellato conversando con i...

Luigi Di Maio al Quirinale per l'8 marzo. Conteso a Mattarella il primato dei selfie - il gelo con Maria Elena Boschi : Al Quirinale si celebra l'8 marzo, festa delle donne. E di Luigi Di Maio. Il cerimoniale gli recapita l'invito in quanto vicepresidente della Camera, lui accetta di buon grado. È l'unico leader di partito insieme a Pietro Grasso, presidente del Senato, a sedersi ufficialmente davanti a Sergio Mattarella prima delle consultazioni per la formazione del governo. Ed è un tripudio. La caccia ai selfie non gli dà tregua. Si ...