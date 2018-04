Di cosa sono accusati i fratelli della Lega arrestati in Sicilia : Lega nella bufera in Sicilia. Due dirigenti palermitani, i fratelli Salvino a Mario Caputo, arrestati. I due coordinatori regionali, Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, indagati quali "istigatori". Attentato contro i diritti politici del cittadino e associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e alla compravendita di voti, i reati a vario titolo contestati. Posti di lavoro e altri favori in cambio di voti, ...

Virtual Dash Button Di Amazon : cosa sono - Come Funzionano - Come Si Usano : Su Amazon Italia arrivano i Virtual Dash Button. Ecco Cosa Sono, Come Funzionano, Come si Usano e a Cosa servono i nuovi Virtual Dash Button di Amazon Su Amazon.it arrivano i Virtual Dash Button Amazon.it lancia i Dash Button Virtuali, che consentono di trovare rapidamente un prodotto ordinato in modo ricorrente e riordinarlo con un solo clic: […]

“La verità sul mio viso”. Emilio Fede - la triste realtà. Dopo averlo rivisto in tv tutti a parlare di chirurgia plastica. Ma è l’ex direttore del Tg4 a raccontare tutto : “Ecco cosa sono costretto a fare” : sono giorni che non si parla d’altro: il re assoluto del trash dagli anni ’90 ad oggi, ladies and gentleman, Mr. Emilio Fede! Eh sì, perché Dopo la sua ultima apparizione a “Non E’ L’Arena” di Massimo Giletti, in molti si sono chiesti se fosse rifatto o meno e anche se la risposta sembra scontata, l’ex direttore del TG4 ha svelato una sua personale verità. Contattato da Il Fatto Quotidiano il giornalista ha svelato che: “La prendo con ...

cosa sono le consultazioni - come funzionano e a cosa servono - : Il 4 aprile il presidente della Repubblica Mattarella comincia il giro di incontri al Colle per individuare una maggioranza e un candidato premier a cui conferire l'incarico di provare a formare un ...

cosa sono latitudine e longitudine : I cronometri marini di John Harrison, nato proprio oggi 325 anni fa, furono determinanti per rendere più sicura la navigazione, dando la possibilità di calcolare meglio la longitudine e di avere quindi migliori coordinate geografiche. Le indicazioni su latitudine e The post Cosa sono latitudine e longitudine appeared first on Il Post.

“Condom snorting challenge” - l’ultima folle moda che può uccidere. Ha contagiato i ragazzi di tutto il mondo che - pur di farsi notare - sono pronti a qualunque cosa - anche a fare “questo”. Sapete già di cosa si tratta? Le immagini sono terribili : Si chiama “Condom snorting challenge” ed è l’ultima folle moda che sta contagiando i teenager di tutto il mondo. E pensare che noi, alla loro età, ci divertivamo ad attaccare le figurine e a suonare i campanelli. Certo, saremo vecchi decrepiti ma questa gioventù di oggi è folle, per non dire peggio. Comunque, Sapete di che si tratta? In che consiste questa sfida? Meglio sedersi perché la verità sconvolge. In pratica questi ragazzini – per il ...

Francesca Cipriani e Amaurys Perez : cosa è successo all’Isola dei Famosi. E chi l’avrebbe mai detto? E invece - è bastata una sola ‘mossa’ e i due naufraghi si sono ritrovati così : All’Isola dei Famosi le discussioni feroci vanno fortissimo ultimamente. Non c’è da stupirsi: dopo più di due mesi di fame, stenti e convivenza forzata, ma soprattutto a poco dalla finalissima, gli animi si scaldano. I naufraghi cominciano a dare segni di cedimento anche se, in effetti, questa edizione è stata particolarmente ricca di liti e sfuriate. Una delle ultime è quella che abbiamo visto nel daytime del 30 marzo 2018. ...

cosa sono gli “ftalati” - e perchè sono un pericolo per la salute : Ogni giorno, anche senza rendercene conto, siamo esposti a sostanze che possono avere effetti dannosi sulla nostra salute, dal fumo passivo delle sigarette all’inquinamento dell’aria provocato dal traffico urbano, elementi che insieme possono contribuire a danneggiare il benessere personale. Questa esposizione esagerata a sostanze potenzialmente nocive, in alcuni casi, può riguardare anche il cibo, in particolare per chi ha ...

cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

Quali sono le strategie di Di Maio e Salvini. E cosa farà Mattarella : Si gioca su più tavoli la trattativa per dare un governo al Paese e uno di questi tavoli è la tornata delle elezioni amministrative, cominciata a marzo e che si concluderà a fine aprile, l’altro sono le elezioni europee del 2019. Gli attori principali di queste trattative sono soprattutto i due nuovi leader usciti trionfanti dalle elezioni: Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dopo un primo dialogo fruttuoso, che ha ...

“Terrificante!”. Sono sulle nostre mani. Questa immagine ti sconvolge e non vuoi guardarla (visto che è un po’ disgustosa). Ma c’è qualcosa di molto importante da sapere : “Ecco cosa fare per evitarlo” : “Lavati le mani!”, questo ritornello chiunque lo ha sentito milioni di volte. Saggezza popolare, ma anche verità scientifica. Anche quando ci sembrano pulita in realtà le mani nascondono un mondo di ‘vita’ che a vederlo da vicino non ci lascia proprio indifferenti. Tasha Sturm, microbiologa e mamma di un bambino di otto anni, ha deciso dimostrare che le mamme non sbagliano mai. Dopo aver preso l’impronta della manina del suo bimbo ...

Muccino in Rai assaltato dai fotografi : "Veramente sono qui per un'altra cosa - non per Frizzi" : Tra i volti noti in arrivo a viale Mazzini, dov'è allestita la Camera ardente per Fabrizio Frizzi c'è anche Gabriele Muccino accompagnato dal produttore Marco Berardi. Su di lui subito l'assalto di giornalisti e fotografi ma il regista dice: "Veramente sono qui per un'altra cosa".Nel giorno della camera ardente di Fabrizio Frizzi era presumibile che fosse lì per un ultimo saluto. E il malinteso è venuto da se. Dal ...

“Non sono incinta!”. Ieri bellissima - oggi gonfia e paonazza. Attrice amata e osannata sul red carpet si è presentata in condizioni non ottimali. I fan felici si sono congratulati - ma la sua risposta ha gelato : “Ecco cosa mi succede…” : Ultimamente si era fatta notare per le sue forme più che generose. Paparazzata in aeroporto aveva fatto pensare a tutti che fosse incinta. In effetti, la bella star indossava in look molto casual, cappellone antipaparazzo, pantaloni e felpa. Ma dalla maglia che indossava usciva fuori un pancione tondo che non lasciava dubbi: tutti hanno pensato che fosse in dolce attesa. Poi l’ultimo red carpet di Drew Barrymore non ha fatto che ...