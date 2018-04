Di chi è l' intelligenza artificiale?

INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Un progetto made in Caserta scelto come case study dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Si chiama 'Borbot' ed è ... : Il progetto è stato ideato e realizzato dalla '360open' , una società casertana nata nel 2015 che si occupa di Finanza innovativa, Economia responsabile, Finanza di progetto e Sharing Economy e che ...

Windows 10 e Intelligenza artificiale : grazie al Machine Learning le app del futuro per business e aziende : La nuova piattaforma di riferimento sarà Windows ML, disponibile nel contesto del maxi aggiornamento Redstone 4 della prossima primavera.

Il Machine Learning e gli algoritmi dell'intelligenza artificiale : Dunque, se l'intelligenza artificiale è quella scienza che deve rispondere a questo quesito, il Machine Learning " o meglio in italiano l' apprendimento automatico ", non è altro che una delle ...

Google sta creando un'intelligenza artificiale che previene gli infarti guardando gli occhi : Gli scienziati di Google hanno addestrato un’intelligenza artificiale a predire il rischio di disturbi cardiovascolari in un paziente attraverso la scansione degli occhi. Il software sviluppato da Verily, società di proprietà del colosso informatico specializzata nella ricerca in ambito biomedico, è in grado di ricavare informazioni di un paziente quali età, pressione sanguigna, genere e se sia fumatore o meno ...

