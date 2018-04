“Deve rassegnarsi” Isola | la verità sulla Marcuzzi La tredicesima edizione del reality

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ladell’dei Famosi è stata una delle più ricche di polemiche. Tutto è iniziato durante la seconda puntata delquando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti erano ancora in villa e ilnon era ancora iniziato ufficialmente. Poi ci sono state mille discussioni, polemiche, accuse, tentativi (da parte di Striscia la notizia) di gettare ulteriore fango sul programma e lanon ha avuto pace. Certo, non è un’facile da condurre ma certo sentirsi dire “Se ci fosse stata Simona Ventura…” non deve fare affatto piacere. Ma cosa pensa Simona Ventura – prima conduttrice del– di questo essere perennemente chiamata in causa in questade L’dei famosi? Ne ha parlato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Amatissima dal pubblico, Simona Ventura ha parlato ...