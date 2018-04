Dettagli trama Spider-Man tra nemici presenti | Mary Jane giocabile | riferimenti e altro

optimaitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) Dopo il reveal circa la data di uscita, il coverage di Game Informer su-Man ha svelato ulteriorisulla nuova esclusiva PlayStation 4 in uscita il prossimo 7 settembre e in sviluppo presso il team di Insomniac Games. Questa volta ci focalizziamo su svariati aspetti legati allae al gameplay del gioco, dopo la caterva di informazioni già giunte in queste ore.Partiamo dagli elementi narrativi di-Man, a partire dall'ambientazione e dai- tuttiche sono stati svelati dalla cover story effettuata in esclusiva da Game Informer: sappiamo già della presenza di Mr. Negativo, Kingpin e Shocker, ma - almeno stando a dei ritagli di giornale - ci saranno anche Rhyno, Scorpione e Avvoltoio. Per, il primo dei tre DLC previsti per il gioco includerà il personaggio della Gatta Nera.-Man, inoltre, includerà svariati...