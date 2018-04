De Filippi | per Amici non vorrei sabato

Ballando con le stelle - il colpaccio di Milly Carlucci : Al Bano e Romina Power per sfidare Maria De Filippi : Due pesi massimi per sfidare la regina. A Ballando con le stelle gli ospiti d'onore di Milly Carlucci saranno niente meno che Al Bano e Romina Power , ballerini per una notte il 7 aprile per sfidare ...

L’Isola di Boracay nelle Filippine chiusa ai turisti per sei mesi : "Troppo inquinamento" : L’Isola di Boracay, paradiso nelle Filippine, sarà chiusa ai turisti per sei mesi. La decisione è stata presa dal presidente Rodrigo Duterte che ha accusato le attività dell’isola, tra hotel e ristoranti, di non...

Filippine : troppi turisti - chiude per 6 mesi isola Boracay : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Anticipazioni sul 1° serale di Amici di Maria De Filippi - 7 aprile : quali brani per i cantanti delle squadre bianca e blu? : Le Anticipazioni sul 1° serale di Amici di Maria De Filippi, in scena sabato 7 aprile, portano immediatamente alle canzoni assegnate ai cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu. Dopo la prima fase della puntata, dove le squadre si esibiranno in esibizioni corali con ospiti italiani o internazionali, i concorrenti selezionati dai docenti del programma, accederanno alla seconda fase. Nella seconda fase di Amici di Maria De ...

Emigratis : commozione per Pio e Amedeo - Maria De Filippi sorprende sempre : Pio ed Amedeo, anche quest’anno, in prima serata, stanno divertendo il pubblico con il loro programma “fuori dagli schemi” Emigratis. Anche gli ascolti stanno premiando i due mattacchioni foggiani. Ieri sera, poi, tra gli le varie persone importunate c’è stata anche la “regina” della TV italiana e campione d’ascolti Maria de Filippi. Maria, che da sempre dimostra di avere gran cuore ha fatto avverare il ...

Kuwait : coppia condannata a morte per omicidio Filippina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

“Lo voglio”. C’è posta per te - è il finimondo. Protagonista di una delle storie del programma di Maria De Filippi - Floriano viene inquadrato e - poco dopo - scoppia il caos. Avete notato che è successo? : Sabato 31 marzo 2018 è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Tante le storie che si sono susseguite e che hanno fatto piangere il pubblico, come accade ogni sabato. Una delle storie che ha fatto emozionare di più – e che ha provocato anche altro, ve lo diciamo tra un po’ – è quella di Stefania, Michele e della loro famiglia. Arrivano da Parigi. Stefania non vede la sua famiglia d’origine da 27 anni: i genitori hanno sempre ...

“Un cuore così”. Cannavacciuolo superstar. Ospite di C’è Posta per Te lo chef napoletano non smentisce la fama della sua grande generosità. Ecco il gesto che commuove Maria De Filippi : Chiusura col botto per Maria De Filippi che nell’ultimo appuntamento stagionale di C’è Posta per Te conta la presenza di due stelle della cucina (e ormai idoli conclamati della televisione), Carlo Cracco e Antonino CannavacciuloA chiamarli in studio Gennaro, preoccupato per la madre: “Voglio la mia mamma di prima, voglio rivederti ai compleanni, voglio che ritorni al mare. Abbiamo perso nostro padre e non voglio perdere anche ...

“Fatti curare!”. Caos a C’è Posta per te. Insulti - bugie e rancori nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi : Parole, chiacchiere, intrighi e un mutismo che dura da anni. Due fratelli, Cristian e Alessio, in lite e una mamma che non riesce a sopportare che l’indifferenza che i figlio provano l’uno per l’altro. Da qui la decisione di Carmela di rivolgersi a Maria De Filippi. Ora che loro padre non c’è più, vorrebbe riunirli. Alessio dopo la scomparsa di papà si è chiuso in se stesso e ha affrontato il dolore a modo suo. Lui non parla più col ...

“No Maria!”. Rabbia e lacrime in studio. C’è posta per te - la storia di Rossella divida il pubblico. E la De Filippi resta di ghiaccio : Sotto gli occhi di Maria De Filippi ecco la storia di Felicetta e Rossella. Mamma e figlia. Due donne dallo stesso sangue ma dal carattere diverso. Parole, sguardi glaciali e tutto il dolore di una madre che scoppia in lacrime davanti alla figlia. Una storia diversa da tutte quelle che siamo stati abituati a vedere in questi mesi e che ha colpito particolarmente il pubblico. La signora Felicetta ha scritto alla trasmissione per ricucire i ...

