Dazi | Trump | Ma quale guerra commerciale?

Quanto costano i Dazi (e i tweet di Trump)? 4mila miliardi in due settimane : I tweet di Trump e le paure degli Usa stanno alimentando ansie sui mercati. L’indice della volatilità, il Vix, è tornato su livelli di preoccupazione mentre Wall Street, dal 13 marzo, ha perso il 7%, Francoforte il 4%, Shanghai il 5,3% e Milano il 2%. Sui mercati è in atto una rotazione di portafoglio alimentato dalle incertezze legate alla guerra commerciale tra le prime due potenze del pianeta...

La risposta della Cina a Trump : Dazi su 120 prodotti Usa : Gli equilibri della bilancia commerciale USA - Cina continuano ad essere messi in discussione dai repentini botta risposta fra due leader che non sempre, in virtù di dimostrazione di forza, considerano l’impatto economico complessivo delle proprie scelte all’interno dei propri Paesi. Ieri la Cina ha aumentato i dazi del 15-25% sulle importazioni di 128 prodotti made in USA, risposta non solo ai dazi su alluminio e acciaio imposti da Trump, ma ...

La Cina risponde a Trump : Dazi su prodotti Usa per 50 miliardi : Pechino risponde agli Usa proponendo dazi sull'import di 106 prodotti americani, tra cui soia, auto, aerei e prodotti chimici, per un totale di 50 miliardi di dollari, una misura pari a quella ...

Trump : nuovi Dazi contro la Cina e militari verso il Messico : Continua senza sosta la politica protezionistica di Donald Trump che nel giro di poche ore annuncia due misure fondamentali sulla sicurezza e sulla finanza. La guerra con la Cina non accenna ad arrestarsi: annunciati nuovi ...

I Dazi punitivi di Trump danneggeranno gli interessi Usa : Le misure dell'amministrazione Trump non faranno altro che creare un altro "grande problema" all'economia del Paese che deve già fare i conti con molte difficoltà, ed è molto probabile che la base ...

Dazi - Trump tassa altri 1.300 prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi : Robot industriali, prodotti chimici, mediCinali, attrezzature per le telecomunicazioni. Un elenco di più di 1300 prodotti made in China che verranno tassati del 25 per cento, per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. È la decisione presa dall’amministrazione Trump in risposta ai Dazi su carne, frutta e vino introdotti dalle autorità cinesi soltanto pochi giorni fa. Dazi che a loro volta erano una reazione a quelli Usa su acciaio ...

