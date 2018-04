Dati Facebook venduti all' insaputa degli utenti | 87 mln di persone usate per fini

Facebook e lo scandalo Dati - coinvolti 87 milioni di utenti : «In Italia sono 214 mila» Zuckerberg : mio grave errore : L’annuncio in un post di Mike Scroepfer, Chief Technology Officer di Menlo Park, che spiega i «piani di restringere l’accesso ai dati di Facebook». Il fondatore: «Non abbiamo fatto abbastanza. È stato un grosso errore, è stato un mio errore»

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso degli Stati Uniti l'11 aprile sul caso dei Dati violati su Facebook : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà il prossimo 11 aprile davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 ...

Grindr dopo Facebook - chi li usa ha la certezza di non avere più segreti. È lo scempio dei Dati personali : I tre milioni e 600mila utenti di Grindr hanno la certezza di non avere più segreti. Il social network – su cui convergono gay, bisessuali, transgender e queer – ha condiviso informazioni delicate almeno con due società esterne, Apptimize e Localytics. I dati passati di mano per evidenti ragioni commerciali riguardano lo stato di salute (ad esempio la data dell’ultimo test per rilevare l’H.i.v.), le preferenze sessuali, il ruolo ...

Grindr come Facebook : 'Ha condiviso i Dati sui test dell'Hiv'. Altro scandalo privacy : Dopo Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica , scoppia un Altro caso sulla privacy, che stavolta coinvolge l'app di appuntamenti Grindr , rivolta al mondo gay : Grindr, secondo quanto avrebbe scoperto un gruppo no profit norvegese, Sintef - insieme alla emittente svedese Svt - avrebbe condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibile ...

Come scaricare l’archivio di Facebook e scoprire quali Dati vengono monitorati : Lo scandalo che ha colpito Facebook ha segnato profondamente l’opinione pubblica sull’utilizzo dei dati personali raccolti dal social network mentre viene utilizzato sia da PC che da mobile. Tante informazioni sensibili vengono registrate da Facebook e, nella maggior parte dei casi, rivendute a società terze per generare profitto. Nonostante questa fuga di dati possa essere […] Come scaricare l’archivio di Facebook e ...

Il gioco delle mucche che raccoglieva Dati su Facebook : Lo scandalo Cambridge Analytica ha rivelato che l’azienda usava per scopi non autorizzati i dati di milioni di utenti di Facebook. Ma anche la più innocente delle app creata su Facebook raccoglie enormi quantità di dati personali. Leggi

Come proteggere i propri Dati personali su Facebook : Facebook da sempre non è esattamente un baluardo della privacy dei propri utenti, a differenza di altre aziende tech che …

Come funziona lo strumento lanciato da Facebook per gestire i propri Dati : “È arrivato il momento”. Così Facebook racconta la sua prima reazione concreta al caso Cambridge Analytica. Dopo la versione di Zuckerberg e le sue scuse, i vicepresidenti Erin Egan ed Ashlie Beringer hanno descritto le novità che arriveranno nei prossimi giorni. Per ora niente rivoluzioni, ma alcuni accorgimenti che rendono più chiara la gestione dei dati. Ecco quali sono e Come funzionano. ...

Dati Facebook : Zuckerberg corre ai ripari sulla privacy - ecco il nuovo strumento Video : #Facebook sta vivendo forse il momento più difficile della sua storia. E' noto come il popolare social network sia finito nell'occhio del ciclone per via del fatto che milioni di Dati contenuti nei profili siano stati violati alla vigilia delle elezioni americane che hanno portato all'elezione di Donald Trump. Mark #Zuckerberg ha fatto mea culpa, ma a quanto pare i mercati non sembrano aver accettato le sue giustificazioni. E' come se, di punto ...

Facebook - il social che traccia i Dati : come difendersi Video : 2 Negli ultimi giorni #Facebook è diventato un caso mondiale, ma non per la sua capacita' di far comunicare le persone in tutto il mondo. Lo scandalo Cambridge Analytica ha suscitato un polverone, riguardo al famoso social network, per la questione #privacy. I nostri dati stanno diventando sempre meno riservati. Dato che Facebook è il più grande raccoglitore di informazioni personali, in teoria non sarebbe neanche illegale ...

Facebook svela novità : per gli utenti maggior controllo dei Dati : Facebook ha svelato una serie di novità per rendere più facile agli utenti la visione e l'accesso alle informazioni che il social network detiene su di loro. La decisione di ridisegnare le impostazioni è stata...