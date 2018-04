Datagate Facebook | sarebbero 87 milioni i profili coinvolti | 214 mila quelli italiani

blogo

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ilesploso con il caso Cambridge Analytica si allarga e ad ammetterlo è Mark Zuckerberg in persona, numero uno di, social network più utilizzato dagli utenti in ogni angolo del globo terreste. Rispetto alle prime stime, che parlavano di circa 50dicompromessi, ossia i cui datistati utilizzati per secondi fini, anche per provare ad indirizzare l’orientamento politico, saremmo già arrivati a 87. Lo sottolineiamo, si tratta pur sempre di stime, e vista la complessità nel trattare questi dati, di certezze assolute non ve ne sono.La certezza è rappresentata dalle persone che hanno utilizzato l’app This is Your Digital Life, ideata da Aleksandr Kogan e i cui dati acquisitipoi finiti nei database di Cambridge Analytica. Si tratta di 270.000 iscritti al social network, di cui 57.000 solo in Italia. Stando ai dati forniti da ...