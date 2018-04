Datagate Facebook | Codacons | class action per 214mila italiani

Datagate - Zuckerberg : ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook : Datagate , Zuckerberg : ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook Il fondatore del social network ha poi respinto le accuse dell’a.d. di Apple, Tim Cook, che lo ha accusato di fare soldi sui dati personali degli utenti Continua a leggere

Facebook - scandalo Datagate mette a rischio presentazione dei nuovi prodotti : Teleborsa, - Facebook ancora nell'occhio del ciclone per lo scandalo datagate starebbe pensando di rimandare l'attesa presentazione di nuovi prodotti per l'uso domestico. L'evento F8 previsto per il ...