Dal 7 Aprile nei digital store ' A Roma un Venerdì' | il secondo singolo di Greta Ray In

EMPIRIA 'Lontano da qui' Dal 6 aprile in radio : La promo è continuata fino a Gennaio dopo di chè , Esplode terzo singolo con video lirycs, ha varcato il mondo web facendosi conoscere dalle migliori web radio italiane. Da marzo sarà il momento di ...

Corso di recitazione cinematografica e televisiva Dal 18 aprile a Pescara : ... ha ritenuto opportuno strutturare un vero e proprio perCorso didattico, finalizzato alla conoscenza dei mezzi espressivi legati al vasto mondo dell'audiovisivo. 'Sono emozionato e contento " confida ...

Roma Dal 6 all’8 aprile è la Città della Pizza (ecco cosa mangiare) : C’è chi ama quella Romana, sottilissima, chi preferisce quella napoletana, dal bordo più alto, chi la prepara in casa e chi sperimenta il delivery, chi ordina solo Margherita, quelli che lasciano il bordo nel piatto (un delitto) e chi si lascia tentare dagli abbinamenti più arditi. E poi chi, democraticamente, le ama tutte, senza distinzioni. Alla Pizza, la regina della cucina italiana, è dedicata una tre giorni che farà di Roma non solo ...

Amici 17 | Conferenza Stampa | 5 aprile 2018 | In diretta Dalle ore 12 : Oggi, giovedì 5 aprile 2018, a partire dalle ore 12, si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione della fase serale della diciassettesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.Amici 17 | Il seraleprosegui la letturaAmici 17 | Conferenza Stampa | 5 aprile 2018 | In diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 05 aprile 2018 05:38.

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 5 all'11 aprile : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Libernauta XVIII Edizione - Dal 5 aprile al 30 settembre 2018 : Tra gli altri premi previsti: biglietti per concerti e spettacoli teatrali, abbonamenti e ingressi per palestre, piscine e altre attività sportive , card Netflix e Spotify, buoni per l'acquisto di ...

GarDaland presenta tutte le novità della stagione 2018 : sabato 7 aprile alle ore 11.30 : Al via la stagione 2018 a Gardaland Resort. Prevista per sabato 7 aprile alle ore 11.30 la conferenza stampa di presentazione di tutte la novità della stagione 2018. Oltre a presentare le novità della stagione 2018, il CEO Gardaland – Aldo Maria Vigevani – racconterà gli investimenti, il target e la provenienza dei visitatori Italia ed estero, le previsioni di affluenza sia nel Parco che negli hotel del Resort. PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA ...

Sicilia : Ars - bilancio in aula Dal 23 aprile : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – La manovra di bilancio approderà in aula all’Assemblea regionale Siciliana dal prossimo 23 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo che si è riunita dopo una seduta lampo a Palazzo dei Normanni. Le commissioni di merito Ars dovranno esaminare le parti della manovra di loro competenza entro mercoledì, 11 aprile. A quel punto il documento passerà alla commissione bilancio che dovrà terminare ...

Raffica di scioperi dei trasporti Dal 10 al 20 aprile 2018 Video : Sono veramente tanti gli gli #scioperi dei #trasporti locali e nazionali in programma dal 10 al 20 aprile 2018 in tutta la penisola. Oltre allo stop dei #mezzi pubblici, ci sara' uno sciopero nazionale negli aeroporti di tutta Italia. scioperi trasporti da Nord a Sud Il primo sciopero [Video] ci sara' martedì 10 aprile 2018 e interessera' il personale della societa' Busitalia Veneto, che si asterra' dal lavoro per quattro ore con varie ...

IL SENSO DELLA BELLEZZA - In DVD e VOD Dal 5 aprile : ... direttore generale del CERN, e dei fisici dell'INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, " IL SENSO DELLA BELLEZZA - Arte e scienza al CERN " racconta la scienza e l'arte come mai prima d'ora. ...

Un Posto al sole - anticipazioni settimanali puntate Dal 9 al 13 aprile 2018 : Ecco a voi le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana che inizia da lunedì 9 aprile 2018. Claudio prenderà una decisione inattesa, proprio quando ai Cantieri si sta parlando di divisione. Due sono le coppie che si stanno scatenando: Arianna e Silvia che continuano a scontrarsi al Vulcano e Michele e Franco, che si stanno allenando insieme. anticipazioni Un Posto al sole, trame dal 9 al 13 aprile 2018: un terribile equivoco Silvia ...

Ballistic / Su Rete 4 il film con Antonio Banderas bocciato Dalla critica : curiosità (oggi - 4 aprile 2018) : Ballistic, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Antonio Banderas, Lucy Liu e Gregg Henry, alla regia Wych Kaosayananda. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Dal 4 aprile App Store Huawei in Italia : link al download e caratteristiche di AppGallery : Sta arrivando in queste ore una novità molto interessante sul fronte Mobile in Italia, considerando il fatto che possiamo finalmente toccare con mano il nuovo App Store Huawei, anche se il nome ufficiale è AppGallery. Finora concepito per il solo mercato cinese, finalmente anche gli utenti che hanno deciso di puntare su un device del produttore asiatico avranno uno Store tutto per loro in termini di app, esattamente come avviene con i prodotti ...