Da oggi scatta l’obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione o

Maltempo Rimini : il bilancio di 2 giorni di pi oggi a eccezionale - ora scatta il piano neve e la rete di assistenza per i senza dimora : Solo dopo la mezzanotte di venerdì ha cessato di cadere la pioggia che ininterrottamente, per due giorni , ha colpito la fascia collinare e costiera del territorio riminese. Una massa d’acqua –150 mm di pioggia hanno registrato i pluviometri del capoluogo – che si è andata ad aggiungere al rapido scioglimento della neve caduta in montagna, andando a ingrossare enormemente la rete fluviale e quella dei reticolo dei canali e dei fossi in pianura. ...

Made in Italy - Coldiretti : oggi scatta l’obbligo di etichetta per pasta e riso : L’etichetta di origine obbligatoria che permette di conoscere l’origine del grano impiegato nella pasta e del riso mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro senza che questo fosse fino ad ora indicato in etichetta. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato il pasta Day in occasione ...