Da 30 anni la metà degli impiegati del municipio era assenteista

Assenteismo - metà impiegati di un comune siciliano indagati : 'Facciamo così da 30 anni' : Ventitré dipendenti su 40 del comune di Ficarra , Messina, sono indagati per Assenteismo. Un numero record emerso da un'inchiesta della Procura di Patti che ha portato alla sospensione dalla funzione ...

“Non esco da 43 anni”. L’incredibile storia di Rita. Una vita a metà : “Ho partorito - amato e sofferto senza mai uscire da quelle mura”. Una vicenda atroce - venuta a galla soltanto adesso : Una storia assurda che ci arriva dall’altra metà del mondo. Siamo in Brasile, nazione in cui, tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento era pratica diffusa isolare e mettere in quarantena i possibili casi di malattia di Hansen, comunemente nota come lebbra. A questo scopo, il governo aveva costruito ‘colonie’ ospedaliere, i leprosários [lebbrosari], in cui i pazienti erano separati dalle loro famiglie, dagli amici e ...

Governo : ex grillina Mannino - accordo M5S-centrodestra? Rientra in loro metamorfosi : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - L'eventuale accordo tra il M5S e il centrodestra "Rientra perfettamente nella metamorfosi del M5S, cioè sono cambiate molte cose. Prima dicevano a gran voce che non andavano fatte alleanze con nessuno. Ora hanno cambiato idea e quelli che prima erano i'inciuci', oggi s

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 figli - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...

Silvia Notargiacomo/ La fidanzata di Ermal Meta : una storia lunga 7 anni e a lungo tenuta segreta : Silvia Notargiacomo, chi è la fidanzata di Ermal Meta: “Ha la pazienza di sopportarmi”, ha dichiarato il cantante di origine albanese. Le ultime notizie e curiosità sulla coppia(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:10:00 GMT)

Sanremo2018 - Roma pigliatutto : Ultimo è primo fra i giovani. Rock con Nannini e Pelù. Giuria esperti premia Meta-Moro e Gazzè : È il cantautore Romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big....

Sanremo - serata duetti. Ultimo vince tra i giovani - a Mirkoeilcane premio Critica. Baglioni-Nannini show - Pelù omaggia Battisti. Giuria : ok Ron - Gazzè - Meta-Moro : Ron, Max Gazzè, Ermal Meta e Fabrizio Moro si piazzano nella zona alta della classifica di questa quarta puntata di Sanremo. Grazie ai duetti e ai voti della Giuria di esperti (che...

Indagine Save the children : più della metà dei bambini tra i 6 e i 10 anni in Italia usa abitualmente la Rete. L'accesso a Internet è sempre più precoce : Oltre la metà dei bambini e bambine Italiani tra i 6 e i 10 anni usa abitualmente la Rete, lo fanno più al Nord che al Sud; le ragazze lo sanno fare meglio dei coetanei maschi e corrono più rischi, mentre sono poche quelle che poi sfruttano le loro competenze per iscriversi a Facoltà scientifiche. È quanto emerge dall'Indagine "Che genere di tecnologie" promossa da Save the children alla vigilia del Safer ...