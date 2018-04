Curling | Mondiali 2018 | l’Italia batte il Giappone e insegue i playoff Svezia | Canada e

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svezia in DIRETTA. Azzurri per l’impresa contro la corazzata scandinava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match della dodicesima sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sono reduci dalla bella vittoria con la Cina e cercheranno l’impresa contro i vicecampioni olimpici della Svezia. La squadra capitanata dal veterano skip Niklas Edin è arrivata a questa rassegna iridata come grande favorita e sta rispettando il pronostico, trovandosi in testa alla ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Cina per 11-5 e resta in corsa per i playoff. La Norvegia supera la Svezia e la raggiunge al comando : Arriva una vittoria fondamentale per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza ha sconfitto nettamente la Cina di Zou Dejia per 11-5 e tiene quindi vivo il sogno dei play-off. Gli azzurri hanno iniziato subito al meglio la partita, sfruttano bene l’hammer e aprendo con due punti, poi hanno rubata la ...

Curling - Mondiali 2018 : Italia sconfitta dalla Svizzera per 6-5 all’ultimo end : Arriva la quarta sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza è stata sconfitta all’ultimo end dalla Svizzera dello skip Marc Pfister con il punteggio di 6-5. Avvio estremamente equilibrato con un punto per parte nei primi quattro end. Nella quinta mano Mosaner sceglie di fare mano nulla e si ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svizzera in DIRETTA. Azzurri a caccia della vittoria per sognare i playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match della nona sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Una sfida fondamentale per gli Azzurri, che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sognare il passaggio ai play-off. Infatti Italia e Svizzera sono appaiate in classifica al nono posto con una vittoria e tre sconfitte e la gara odierna sarà quindi uno scontro diretto potenzialmente decisivo. ...

Mondiali Curling : Italia-Canada 7-8 : Questione di centimetri e l'Italia, ai Mondali di curling in corso a Las Vegas, vede sfumare un piccolo grande miracolo sportivo. Nella quarta partita del girone, opposti ai campioni in carica del ...

Curling maschile - Mondiali 2018 : per Giappone e Norvegia vittorie all’ultimo respiro su Olanda ed USA : Due sole gare nella sesta sessione dei Mondiali maschili di Curling, in corso a Las Vegas: entrambe le sfide si sono risolte soltanto nel finale, dopo dei testa a testa davvero emozionanti. vittorie per il Giappone sulll’Olanda all’extra end e per la Norvegia sugli Usa al decimo. I norvegesi si issano così in vetta alla graduatoria, imbattuti dopo 4 sfide, mentre il Giappone affianca Olanda ed USA, con una vittoria in quattro gare, ...

Curling - prima vittoria azzurra ai mondiali : Russia battuta 9-6 : Alla terza occasione, l' Italia del Curling fa centro. Arriva la prima vittoria per gli azzurri ai mondiali di Las Vegas : la formazione tricolore guidata dal direttore tecnico Marco Mariani e dall'...

Curling maschile - Mondiali 2018 : prima vittoria dell’Italia contro la Russia. Svezia in vetta alla graduatoria del round robin : Una sconfitta ed una vittoria il bilancio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Curling maschile a Las Vegas (Stati Uniti) nella quarta e quinta sessione disputata nella notte italiana. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran sono stati sconfitti dalla più quotata Scozia, tra le favorite per le medaglia e vincitrice all’esordio contro il Canada, 6-4 e si sono poi riscattati contro la Russia ...

Curling maschile - Mondiali 2018 : Norvegia e Corea del Sud a valanga - Russia e Olanda vincenti : A Las Vegas (USA) si è disputata la terza sessione di partite valide per i Mondiali 2018 di Curling maschile. L’Italia ha osservato un turno di riposo dopo aver perso nella notte contro la Norvegia. Proprio gli scandinavi si confermano al comando (8-2 rifilato alla Germania che si è arresa dopo il settimo end) insieme alla Corea del Sud (micidiale 9-2 sul Giappone dopo sette end, quarta e quinta frazione chiuse per 3-0) e la Svezia (turno ...

Curling - Mondiali 2018 : debutto amaro per l'Italia : debutto amaro per l'Italia maschile di Curling ai Mondiali 2018 di Las Vegas. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e dall'allenatore Soren Gran cadono infatti 10-4 contro la ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia inizia con una sconfitta. La Norvegia rimonta e passa 10-4 : inizia con una sconfitta il Mondiale di Las Vegas per l’Italia del Curling. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Daniele Ferrazza, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta (non è sceso in campo) sono stati sconfitti per 10-4 dalla Norvegia. Non era un inizio facile, contro una rivale diretta per un posto tra le prime sei, valido per i playoff, ma gli azzurri hanno lasciato il ghiaccio con tanto rammarico. Dopo il 2-0 scandinavo nel secondo end, infatti, ...

Curling - Mondiali 2018 : Canada favorito a Las Vegas - USA senza i Campioni Olimpici. L’Italia ci prova : Il Mondiale 2018 di Curling maschile, in programma a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile, chiuderà sostanzialmente la stagione degli sport invernali. Appuntamento nella città dei casinò, sarà un grande show tra le migliori tredici squadre del Pianeta. Il Canada partirà con tutti i favori del pronostico: lo squadrone della Foglia d’Acero, dopo lo smacco subito alle Olimpiadi, vuole prontamente riscattarsi e va a caccia del terzo ...

Curling - Mondiali 2018 : a Las Vegas l’Italia vuole sbancare alla roulette. Azzurri per una nuova magia : L’Italia vuole provare a sbancare la roulette di Las Vegas: nella città dell’azzardo si disputeranno i Mondiali 2018 di Curling maschile e la nostra Nazionale proverà a essere una delle grandi protagoniste. Gli Azzurri sono chiamati a un mezzo miracolo: sarà una rassegna iridata molto dura e impegnativa, dal 31 marzo all’8 aprile si lotterà colpo su colpo con tante corazzate del circuito internazionale. La stagione per il ...

Curling - Mondiali Las Vegas 2018 : quando gioca l’Italia? Il calendario - le date e gli orari delle partite degli azzurri : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di Curling maschile, in programma a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile. Gli azzurri vanno a caccia di una prestazione importante nella rassegna iridata dopo aver ben figurato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Joel Retornaz e compagni dovranno affrontare ben 12 squadre, la speranza è quella di rientrare tra le migliori 6 per potersi giocare i playoff. Di seguito il ...