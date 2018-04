Cugina Yulia | Ho parlato con lei | stanno bene

Ex spia russa avvelenata - Yulia chiama la Cugina : 'Stiamo bene' : Yulia Skripal, avvelenata a Salisbury assieme al padre ed ex spia Serghiei Skripal, avrebbe telefonato dall'Inghilterra alla cugina Viktoria, che vive in Russia, dicendole di star bene e che anche il ...