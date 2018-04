: #Crotone, crolla un muro in un cantiere: due operai morti e uno ferito ? - RaiNews : #Crotone, crolla un muro in un cantiere: due operai morti e uno ferito ? - SkyTG24 : #UltimOra #Crotone, incidente sul lavoro, crolla muro: 2 morti e un ferito #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Incidenti sul lavoro, crolla muro, due morti a #Crotone #Canale50 -

E' di dueed un ferito il bilancio di un grave incidente sul lavoro verificatosi stamane a, lungo la via che porta dalla città alla zona archeologica di Capo Colonna. Secondo le prime notizie, il fatto è avvenuto in un cantiere edile dove unè crollato investendo alcuni.Due di loro sono rimastiti, morendo sul colpo. Il terzo è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale. Sul posto varie squadre dei pompieri che hanno messo in sicurezza l'area.(Di giovedì 5 aprile 2018)